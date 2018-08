Deze Lamborghini is 20 jaar niet gebruikt

Mother of barnfinds.

Je kan je het toch bijna niet voorstellen dat er prachtige auto’s op de wereld ‘verloren’ zijn geraakt, terwijl ze niet ver van de bewoonde wereld verwijderd zijn? Toch duiken barnfinds nog steeds op en de een is nog gekker dan de ander.

Dit is er eentje uit de categorie bizar. Een witte Lamborghini Countach uit 1981 is de hoofdrolspeler in het verhaal. Dit is niet zomaar een Lambo, maar een Countach 5000S. Van deze auto zijn naar verluidt slechts 321 exemplaren gebouwd. Onder de kap een rauwe 4.8 twaalfcilinder.

De supercar is niet door een vreemde gevonden. De man op de foto is namelijk de kleinzoon van de eigenaar. Deze Lamborghini werd in 1989 gekocht door zijn opa. De opa wilde destijds een autoverhuurbedrijf beginnen in exclusieve auto’s, maar hij kreeg de verzekering niet rond om een dergelijke business te starten. Naast de witte Countach, had de opa ook andere auto’s gekocht waaronder een Ferrari 308. Hoewel de plannen voor het autoverhuurbedrijf niet door konden gaan, weigerde de opa de auto’s te verkopen. De auto’s verdwenen in de garage en werden uiteindelijk nooit meer aangeraakt. Het is meer dan 20 jaar geleden dat de supercars een rondje hebben gereden. Op Reddit laat de kleinzoon weten ook niet te begrijpen waarom dit zo is gegaan.

Inmiddels is de opa overleden. Zijn vrouw, de oma van de man, bezit de Lambo en de Ferrari nu. Er is nog niets besloten over het lot van de auto’s.