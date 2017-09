De BMW Z4 Concept is een mooie BMW

Volgens velen zijn mooie BMW's dezer dagen dun gezaaid. Maar deze Z4 Concept mag er zijn.

Nou moet ik even beginnen door te zeggen dat ik níet bij de mensen hoor die vinden dat BMW niks goeds meer kan doen qua design dezer dagen, maar sommigen op de redactie (en iedereen die we spraken op de autoshow in Frankfurt) lachen me vierkant uit als ik bijvoorbeeld de i Vision Dynamics probeer te verdedigen. Toegegeven, de hoogtijdagen van de E38/E39/E46 liggen achter ons en ik ben ook niet helemaal gecharmeerd van BMW’s nieuwste designs, maar zó slecht is het nou ook weer niet, toch?

Kijk bijvoorbeeld naar deze Z4 Concept. Oké, het is nog een concept, maar waarschijnlijk gaat het productiemodel van de nieuwe Z4 er behoorlijk veel op lijken. Mocht dat inderdaad zo zijn, ben ik redelijk enthousiast. De koplampunits zijn wellicht wat te groot en misschien lopen er net wat teveel lijnen over de flank. Maar de proporties zijn oké en de neus heeft zowaar een traditionele gescheiden BMW-grille.

Waar de eerste generatie Z4 nog best een tof ding was met scherpte, is de huidige Z4 maar een softie met een klapdak. De nieuwe moet daar verandering in brengen. Sowieso voor wat betreft dat klapdak, want dat wordt bij de nieuwe generatie zoals bekend gewoon weer een stoffen kap. Wat we verder al weten over de Z4 en diens zusje van Toyota lees je hier.