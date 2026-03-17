Gelekt: F1-auto van Max Verstappen heeft 19 kilo (!) overgewicht!

De Red Bull RB22 heeft last van obesitas.

Als we het op Autoblog hebben over dikke of moddervette auto, dan is dat vaak een goed teken. In het geval van de F1-auto van Max Verstappen van dit jaar, de Red Bull RB22, is het tegenovergestelde waar.

Wat Red Bull en Max Verstappen ook probeerde, niets leek te werken voor hen. In China liep het raceteam het hele weekend achter de feiten aan. Een complete verandering van de afstelling leverde ook niet het gewenste resultaat op. Tijdens de race uitte dit zich in een gevecht in het middenveld alvorens de auto het opgaf met een technisch manekement.

Hoe kan het toch dat die RB22 voor geen meter loopt, vraagt heel F1-kijkend Nederland zich af. Een deel van het probleem is wellicht nu kenbaar en wel dankzij een oplettende aanwezige van de GP van China.

Het lek

Iemand bleef na de race op het circuit hangen en zag hoe de FIA één voor één de F1-auto’s op de weegschaal zette. Deze persoon kon ook nog eens over de schouders van FIA-officials kijken en op het scherm zien hoe zwaar de auto’s waren. Daar komt de zwaarlijvigheid van Verstappens F1-auto naar boven.

De F1-auto’s van de nieuwe generatie moeten inclusief een 82 kilo wegende coureur minimaal 768 kilo wegen. Coureurs die lichter zijn, krijgen ballast mee om aan die 82 kilo te komen. Max Verstappen weegt inclusief racepak, helm, HANS etc. bijvoorbeeld 80 kilo en krijgt dus gewichtjes van twee kilo mee.

Het kale gewicht van de RB22 is 716,5 kilo zien we op het scherm. Volgens autosportschrijver Erik Houben is dit gewicht ”inclusief het gewicht van Max’ ballen”. Humor.

De auto op de weegschaal van Hadjar die dus is voorzien van de ballast die Hadjar moet meetillen. De Franse teamgenoot van Verstappen weegt maar 70,5 kilo en rijdt dus met 10,2 kilo aan ballast rond. Met Hadjar zelf ook in deze auto komt het gewicht neer op 787 kilo, wat 19 kilo meer is dan het minimum waar ieder team naar streeft.

The Red Bull is 20 kg heavier compared to the Alpine and 19 kg heavier compared to the McLaren. The Red Bull currently weighs 798.5 kg (Excluding fuel) (minimum driver weight 82 kg)



This explains the high deg and lack of pace (Spotted by @MaxleclercVerst)) pic.twitter.com/9Sdovqqh1P — Stormy³ (@StormyMv33) March 16, 2026

Meer teams met zware auto’s?

Een andere auto waarvan we het gewicht zien, is de McLaren van Norris. Die weegt zonder coureur maar met ballast 697,5 kilo. We weten het gewicht van Norris en zijn gereedschap niet, maar die mag 70 kilo wegen. Wellicht dat ook de McLaren wat overwichtig is, maar lang niet zoveel te zwaar als de RB22.

Je bent al snel geneigd om te concluderen hoeveel seconden per ronde Verstappen verliest door het overgewicht. Doorgaans reken je 0,3 seconden tijdverlies per 10 kilo. Maar vergeet niet dat het niet alleen om rondetijden gaat. Een lichtere auto is niet alleen sneller, maar ook makkelijker te sturen en, ook niet onbelangrijk, een stuk liever voor de bandjes.

Genoeg werk aan de winkel dus voor Red Bull om de RB22 op een dieet te zetten zodat ie in Japan of na de lentestop weer dichterij bij het streefgewicht zit. En anders kunnen ze nog altijd Wendy van Dijk en trainer Radmilo bellen.