Dit is de tofste Suzuki Baleno van Nederland!

De tofste Suzuki Baleno van Marktplaats is ideaal voor elke rechtenstudent met een bedenkelijk moreel kompas.

Afgelopen dinsdag is de laatste aflevering van de Netflix-show Better Call Saul online gegaan. De prequel van Breaking Bad is zo mogelijk nog beter. Met name omdat Better Call Saul niet vol zit met ontbijt-scenes met een depressieve familie. Net als bij Breaking Bad is Better Call Saul briljant vanwege het oog voor detail. In ons geval hebben we het dan over de auto’s. Die waren bij Breaking Bad al goed gekozen en bij Better Call Saul hebben Vince Gilligan en Peter Gould (de makers van de show) zichzelf overtreffen.

Uiteindelijk zal Saul in een Cadillac Deville (met kenteken LWYRUP, nice touch) de straten van Albuquerque onveilig maken. Maar in het grootste gedeelte van de show rijdt hij rond in een Suzuki Esteem. Vrij vertaald: eigenwaarde. Humor. Enfin, we gingen even kijken of we een dergelijke auto voor een rechtenstudent konden vinden en verrek: we hebben er eentje!

Baleno

Het is zo’n auto in de categorie: die blijven maar lopen. In Nederland heette de auto Suzuki Baleno sedan. En dit exemplaar is eigenlijk te mooi om mee door de woestijn te crossen. De auto komt uit 1998 en is dus 24 jaar oud. Maar in al die jaren heeft ‘ie slechts 133.207 kilometer gelopen.

Onder de kap ligt een 1.3 motortje, nog geheel atmosferisch. Omdat het een Japans blokje is, perst ‘ie er toch 86 pk uit. Niet verkeerd. Het is ook nog eens een automaat, precies zoals Saul Goodman ook heeft. De kleur is wel anders, geen geel (met een rode deur) maar stemmig donkergroen. Net als de Jaguar van Howard Hamlin.

Prijs tofste Suzuki Baleno van Nederland

En check dat interieur! Dat roept veel herinneringen op! Dit was bon ton in de jaren ’90. De bekleding is bijzonder truttig ja, maar het ziet er nog keurig uit. En check even in et deurpaneel: elektrische ramen voor én achter. Dat had je niet standaard op een BMW 3 Serie of Audi A4 in 1998.

De meeste auto’s bij de verkopende partij zijn aanzienlijk duurder, dus het lijkt erop dat ze een inruiler te pakken hebben die te mooi was om door te stoten naar de handel. Spotgoedkoop is de Baleno niet, hij moet alsnog 1.450 euro kosten. Maar ja, alles wordt duurder in de wereld. Dus ook Baleno’s. De advertentie kun je hier bekijken. Wel even geel wrappen, uiteraard!

Meer lezen? Dit zijn 5 weetjes van de Suzuki Esteem uit Better Call Saul!