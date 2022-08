Officieel: knoppen zijn sneller dan touchscreen in auto’s

Er is nu officieel wetenschappelijk bewijs: knoppen winnen het van de touchscreen in de auto.

Je ontkomt er bijna niet aan. Moderne auto’s zitten vol met aanraakschermen en zijn minder uitgerust met fysieke knoppen. Het ene automerk gaat daar verder in dan het andere. En bij het ene merk werkt het ook allemaal wat beter dan het andere. Toch zie je vaak dat de automobilist terugverlangt naar fysieke knoppen in de auto. En niet onterecht.

Gevoelsmatig is een knop vaak gewoon wat fijner dan een aanraakscherm. Denk aan een ouderwetse volumeknop, in plaats van vegen over een display. Nu is er ook wetenschappelijk bewijs dat fysieke knoppen het winnen van een touchscreen in een auto. Het Zweedse magazine Vi Bilägare heeft hier onderzoek naar gedaan.

In het ergste geval bleek een touchscreen er tot vier keer langer over te doen in vergelijking met dezelfde handeling met een fysieke knop. In totaal werden 12 auto’s getest. Het gaat hier om het volgende lijstje auto’s:

BMW iX

Dacia Sandero

Hyundai IONIQ 5

Mercedes GLB

MG Marvel R

Nissan Qashqai

Seat Leon

Subaru Outback

Tesla Model 3

Volkswagen ID.3

Volvo C40

Volvo V70 (2005)

Het onderzoek geeft een interessante uitkomst. Zo zijn de onderzoekers van mening dat het heel eenvoudig is om te verdwalen in het menu van de nieuwe BMW iX. Wat nogal irritant is tijdens het rijden. De MG Marvel R kwam als slechtste uit de test naar voren. Ook de Volkswagen ID.3 scoorde matig.

Voor het onderzoek werden met de auto’s een route gereden op het vliegveld. 11 nieuwe auto’s met een touchscreen en één old school auto in vorm van -uiteraard- een Volvo. Onder andere de stoelverwarming inschakelen en zoeken naar een andere radiozender maakten onderdeel uit van de test. Dit alles met een snelheid van 110 km/u.

Oud wint het van nieuw. De Volvo V70 uit 2005 bleek het fijnste te werken. Geen irritant touchscreen of verborgen menu’s. Gewoon fysieke knoppen op een logische plek. Lang leve oude meuk!