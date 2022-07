Deze goedkope EV met 300 km range is géén grap

Zeg nou zelf: in deze EV wil je niet dood gevonden worden. Laat staan levend.

Een goedkope elektrische auto met 300 km range: dit zal veel mensen als muziek in de oren klinken. Betaalbare EV’s zijn nog altijd zeldzaam en betaalbare EV’s met een fatsoenlijke actieradius zijn er eigenlijk überhaupt nog niet.

Of toch wel? We krijgen nu namelijk de ‘Freze Froggy EV Beachstar Body’ voorgeschoteld. Dit is een goedkope elektrische auto, die volgens de makers een range heeft van 305 km. Dat is precies de auto die we nodig hebben.

Helaas is er één groot probleem: deze EV is afgrijselijk lelijk. Al zou deze elektrische auto gratis zijn, dan zou nog niemand hem willen hebben. Het helpt ook niet mee dat de Freze Froggy EV is uitgevoerd in de meest verschrikkelijke kleurencombinatie denkbaar. Je zou willen dat je spontaan kleurenblind werd.

Daarbij is de Freze Froggy EV ook niet bijster praktisch. Een dak is namelijk niet aanwezig en de voorruit stelt ook weinig voor. Het is in feite een soort Smart Crossblade, alleen dan zonder de charme.

Daarbij is het nog maar zeer de vraag of deze Freze Froggy EV daadwerkelijk 305 km aan range heeft. Dat klinkt namelijk wel erg rooskleurig voor zo’n klein koekblik. Freze laat ook verder geen details los over het accupakket.

De Freze Froggy EV ziet er ook al meteen gigantisch verouderd uit. We zouden zweren dat de foto’s twintig jaar geleden zijn gemaakt. En je vraagt je waarschijnlijk ook af: wat doen die SLK en Kever in vredesnaam op de achtergrond? Nou, dat zijn dus de inspiratiebronnen.

De SLK ken je misschien al: met deze auto reed investeerder Jim Rogers de hele wereld over. Onderhuids is het stiekem een G-klasse. De verbouwde Kever is van Leonard Yankovich, de man achter Dartz. Als we zeggen walvispenisleer, weet je waarschijnlijk genoeg.

Toevallig is Dartz óók het bedrijf achter deze Freze Froggy EV. Dat verklaart meteen waarom deze auto zo absurd is. Het schijnt dat ze bij Dartz op kantoor geen koffieautomaat hebben, maar een wodka-automaat.