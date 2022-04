Zoveel sneller is de nieuwe Civic Type-R [+video]

Je raadt nooit hoeveel sneller de nieuwe Civic Type-R is, ten opzichte van het vorige model.

In principe is het niet relevant hoe snel een vijfdeurs hatchback is op een bepaald circuit is. Er zijn immers zoveel variabelen die de tijd kunnen beïnvloeden: banden, hoeveelheid benzine, weersomstandigheden en laten we vooral niet vergeten het talent van de bestuurder. Met een Nissan GT-R moet je makkelijk onder de 7:30 kunnen duiken op de Nürburgring, maar je bent al een Hele Meneer als je het in 8:30 kunt doen.

En dan is de Nürburgring nog een baan die enigszins in de buurt ligt en waarvan we weten dat alles onder de 8 minuten serieus snel is. Hoe zit dat dan op Suzuka? Dat zullen we verklappen. Een beetje snelle auto kan namelijk onder de 2:30 komen.

Veel sneller

Wat dat betreft is het heel erg knap dat Honda het (veel) sneller heeft gedaan: 2:23.120. Daarmee heeft Honda het ronderecord voor een voorwielaangedreven straatauto op Suzuka. Ze pakken het record af, van, eh, Honda. Voor de context, dat is exact even snel als een Porsche 911 GT3 RS uit 2010.

Om precies te zijn is de nieuwe reguliere Civic Type R 0.873 seconden sneller dan de oude Civic Type-R Limited Edition. Dat was een uitgeklede versie met wat minder gewicht. Er zullen ongetwijfeld verschillende specificaties beschikbaar komen van de nieuwe Civic Type-R.

Nieuwe Civic Type-R niet alleen sneller

Het is overigens goed nieuws dat het nieuwe model sneller is, want helemaal vanzelfsprekend is het in dit geval niet. In technisch opzicht moet het nieuwe model het voornamelijk doen met de techniek van het vorige model.

De grootste veranderingen zullen van esthetische aard zijn. De vorige Civic Type-R was namelijk niet ieders smaak. Nu is de Touring Car-look niet verkeerd, maar de Civic was wellicht iets overgestileerd.

De basis voor de Type R is een stuk strakker vormgegeven. Overigens hoef je niet bang te zijn dat het een muurbloempje zal worden, want de auto zal alsnog drie uitlaten én een flinke spoiler meekrijgen.

