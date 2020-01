Officieel: de nieuwe Seat Leon

De Golf 8 met een vleugje Spaanse peper is hier.

We kunnen hem nu in volle glorie aanschouwen: de kersverse Seat Leon. Het verrassingseffect is een beetje weg, na de gelekte foto’s van gisteren, maar nu kunnen we hem van alle kanten bekijken. De vierde generatie van de Leon volgt in het kielzog van de achtste generatie van de Golf. Omdat Volkswagens tegenwoordig ook steeds scherper gelijnd zijn, is Seat genoodzaakt er nog een schepje bovenop te doen. Het resultaat is dan ook een sportief ogende auto, zoals we konden verwachten. Er is echter nog veel van de vorige generatie in te herkennen. Qua designtaal zet Seat de lijn door die is ingezet met de Tarraco.

De nieuwe Leon, die nog steeds op het MQB-platform staat, heeft een kleine groeispurt ondergaan. De wielbasis is namelijk gegroeid met 50 mm. De wielbasis komt nu uit op 2.686 mm en de totale lengte op 4.368 mm. Daarmee is de Leon niet alleen groter dan zijn voorganger, maar ook groter dan de Golf. De Sportstourer is ook meteen gepresenteerd. Deze is 4.642 mm lang. De driedeurs SC was al niet meer leverbaar en heeft ook geen vervolg gekregen. Dankzij het grotere formaat heeft de normale Leon nu een bagageruimte van 380 liter en de ST een bagageruimte van 617 liter.





Binnenin is de Leon ook een stukje strakker geworden. Wat meteen opvalt is het 10,1 inch grote touchscreen, dat ook via gebaren of stem te bedienen is. Het instrumentarium is eveneens digitaal. Met Android Auto en Apple Carplay is de Leon helemaal bij de tijd. Verder zitten er de nodige veiligheidssystemen op, zoals predictive adaptive cruise control, dodehoekherkenning en een uitparkeerassistent.

Op motorisch vlak is er de keuze uit de 1.0 TSI driecilinder met 90 of 110 pk en een 1.5 TSI viercilinder met 130 of 150 pk. Wil je een diesel, dan is er de 2.0 TDI met de keuze uit 115 of 150 pk. De 1.0 TSI en 1.5 TSI zijn beschikbaar als mild hybrid en leveren dan respectievelijk 110 en 150 pk. Een plug-in hybride komt er ook in de vorm van een 1.4 TSI met een elektromotor die samen goed zijn voor 204 pk. Eeen 13 kWh accu maakt een WLTP-actieradius van 60 km mogelijk. Een Cupra-variant komt er ook nog, maar daar moeten we nog even geduld voor hebben. De Leon wordt leverbaar in drie uitvoeringen: Reference, Style (zoals het blauwe exemplaar op de foto’s) en FR ( zoals het rode exemplaar op de foto’s).









De nieuwe Leon komt in het tweede kwartaal van 2020 op de markt. De prijzen volgen in een later stadium.