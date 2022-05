Cadillac Escalade-V met 682 pk is de nieuwe koning van de SUV’s

Amerikaanse overdaad ten top: de allereerste Cadillac Escalade-V is hier.

Veel Amerikaanser dan een Cadillac Escalade wordt het niet. Een heerlijk lompe en opzichtige SUV met dikke motoren, precies zoals de Amerikanen het willen. En precies zoals de Nederlanders het niet willen. In ieder geval onze overheid niet.

Een Escalade is al redelijk overdadig, maar Cadillac is nu nog een stapje verder gegaan. Voor het eerst hebben ze namelijk het V-label op de hun mega-SUV geplakt. Dat betekent dus: brute power.

Je denkt misschien: heb ik de Escalade-V niet al eerder gezien? Dat klopt, in januari deelde Cadillac al de eerste foto’s. Dat was alleen nog niet de officiële onthulling, want de details hield Cadillac nog voor zich.

Nu krijgen we eindelijk te horen hoeveel brute power de Escalade-V heeft gekregen. Dat valt zeker niet tegen: de 6,2 liter V8 met supercharger beschikt over maar liefst 682 pk en 885 Nm koppel. Volgens Cadillac is de Escalade-V daarmee de krachtigste full-size SUV.

Dat is geen grootspraak van de Amerikanen, want de enige auto die in de buurt komt is de Mercedes-AMG GLS 63. Die moet met 612 pk en 850 Nm koppel zijn meerdere erkennen in de Cadillac Escalade-V.

Toch is de Escalade niet sneller van 0 naar 100, want we hebben het hier over een loodzwaar bakbeest. De Escalade-V weegt 2.820 kg en de verlengde versie (5,77 meter lang) weegt zelfs 2.906 kg schoon aan de haak.

Het uiterlijk hadden we in januari al besproken, maar de Escalade-V kun je onder andere herkennen aan de dikkere bumpers, de vier uitlaten en de 22 inch velgen. En mocht je twijfelen, dan zijn er ook nog de V-badges. Alhoewel dit ook weer kansen biedt voor badge tuning onder de eigenaren van normale Escalades.

En wat betaal je nou voor zoiets als Amerikaan? De Cadillac Escalade-V heeft een vanafprijs van $149.990, omgerekend €142.314. Dat is zeker voor Amerikaanse begrippen serieus geld. Sterker nog: hiermee is de Escalade-V de duurste Cadillac ooit.