Is er ook een omgekeerd Max Verstappen effect? Zoveel mensen haakten af bij Ziggo dit jaar.

Het succes van Max Verstappen betekent automatisch het succes voor een hele hoop andere bedrijven. En nee, dan bedoelen we niet een energiedrankjes-fabrikant en een supermarkt waar je dat zoete vocht kunt kopen. Denk aan diverse mediabedrijven en natuurlijk ondernemers in de buurt van Zandvoort. Maar het grootste succes was misschien wel voor Ziggo.

Ziggo had namelijk de exclusieve uitzendrechten voor Nederland. Daaromheen werden ook diverse programma’s gemaakt. Denk aan de voorbeschouwing, nabeschouwing en het Formule 1 café, waarbij 99% van de mensheid denkt dat dezelfde programma’s waren. Voor nu is het niet relevant meer, want Ziggo raakte de uitzendrechten kwijt aan de Nordic Entertainment Group (NENT). Zij zenden het via Viaplay uit in Nederland.

Zoveel klanten haakten af

Nu vraagt iedereen zich natuurlijk af: heeft dat Ziggo klanten gekost? En zoja, hoeveel eigenlijk? De antwoord op de eerste vraag is duidelijk: ja, het verliezen van de F1 heeft Ziggo klanten gekost. De tweede vraag vergt een omvangrijker antwoord. Want in principe valt het namelijk enorm mee. Dat meldt de Telegraaf.

Het aantal klanten van VodafoneZiggo daalde met zo’n 100.000. Daarvan zijn er 23.000 Ziggo-abonnees die hebben opgezegd. De reden is met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid het verlies van de Formule 1-programma’s. Omdat Ziggo geen Formule 1 meer uitzendt, zijn er 23.000 Nederlanders overgestapt.

Meer klanten in de toekomst

Natuurlijk kan het zijn dat het Verstappen effect na-ebt en mensen de komende maanden alsnog hun abbonement opzeggen omdat Ziggo geen Formule 1-wedstrijden uitzendt.

Desalniettemin valt de schade van 23.000 klanten die afhaken heel erg mee. Nu zijn er meer redenen om een Ziggo-abbonement af te sluiten. Dit in tegenstelling tot Viaplay, dat mensen specifiek afsluiten voor Formule 1. En darts natuurlijk.

