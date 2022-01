Gelukkig! Vettel heeft weer een baas

En het is nog een oude bekende ook.

In de wereld van de sport heb je vaak niet veel baanzekerheid op lange termijn. Dat geldt ook voor de Formule 1. Daar wordt het nodige met poppetjes geschoven. Natuurlijk is er de jaarlijkse stoelendans van de coureurs, maar ook als het gaat om degenen die de scepter zwaaien verandert er wel eens wat.

Zoals we vorige week al schreven zat Sebastian Vettel even zonder baas. Met andere woorden: Otmar Szafnauer vertrok als teambaas van Aston Martin. De Roemeense Amerikaan zou volgens de geruchten naar Alpine gaan, maar dat is nog niet officieel.

Wat wél officieel is: Otmar heeft nu een opvolger bij Aston Martin. Het team maakt vandaag bekend dat Mike Krack het stokje overneemt. Hij en Vettel zijn oude bekenden van elkaar, want toen Seb in 2006 en 2007 voor BMW-Sauber reed was Mike daar engineer.

De Duitser schopte het uiteindelijk tot de baas van BMW Motorsport, een rol die hij sinds 2014 vervulde. Daarvoor heeft hij ook een leidinggevende functie bij de Motorsport-afdeling van Porsche. De beste man heeft dus al de nodige ervaring in de autosport en is ook niet onbekend met de Formule 1-wereld. Als teambaas is hij wel een rookie.

De bla-bla uit het persbericht zullen we jullie besparen, maar Mike Krack en Aston Martin zijn natuurlijk buitengewoon gelukkig met elkaar. Nu moeten er ook nog even resultaten geboekt worden.

De rentree van de naam Aston Martin in de Formule was namelijk niet bepaald denderend. Waar Force India nog streed om de derde plaats in het constructeurskampioenschap, zakte het team in 2021 terug naar de achterhoede. Er is dus werk aan de winkel voor Aston Martin. Mike Krack moet dus ook aan de bak.