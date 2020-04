Gemballa Mirage GT doet bizarre hit-and-run [video]

Het lijken opnamen voor een nieuwe actiefilm, maar niets is minder waar.

De Gemballa Mirage GT is een nekkendraaier pur sang. De auto is nog een stuk opvallender dan de Carrera GT waar hij op gebaseerd is. Het fenomale V10-geluid is ook nog eens extra versterkt. Kortom: het is een auto die niemand over het hoofd ziet. Dat geldt zeker niet voor het exemplaar op deze beelden, dat bizarre capriolen uithaalt.

Op de bovenstaande video is te zien dat de bestuurder de macht over het stuur verliest. De Gemballa boort zich vervolgens in de achterkant van een geparkeerde MPV. Dit is al bijzonder genoeg, maar daar blijft het niet bji. De gehavende Porsche gaat er vervolgens namelijk doodleuk vandoor, zoals te zien is op de onderstaande video. We hebben hier dus te maken met een klassiek gevalletje hit and run.

Dit is misschien wel de meest luidruchtige hit and run ooit, want de V10-geluiden galmen door de straten van New York. Ondanks het feit dat de voorkant volledig in de kreukels zit en de wielen alle kanten op staan geeft de bestuurder vol gas. Hij weet zelfs nog een indrukwekkende snelheid te bereiken, gezien de omstandigheden. De Gemballa verliest nog wel het een en ander onderweg.

Niet geheel verrassend is de auto niet ver gekomen. Niet alleen vanwege de staat van de auto, maar ook vanwege het feit dat de politie ingreep. De precieze details zijn niet bekend, Fox meldt alleen dat de bestuurder in de boeien is geslagen.

Van de Gemballa Mirage GT zijn slechts 25 exemplaren gebouwd. Dankzij het uitlaatsysteem doet de Mirage GT nog zo’n 40 pk bovenop de 612 pk die de Carrera GT standaard heeft. Verder moet de auto het vooral hebben vanwege zijn opvallende uiterlijk. Dit specifieke exemplaar was een bekende verschijning op sociale media, die in verschillende YouTube-video’s te zien – en vooral te horen – is.

Foto: een andere Gemballa Mirage GT in een iets betere staat, gespot door @zanmato