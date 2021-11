Bizarre Gemballa Mirage GT arriveert in Nederland

1 van de 25 Gemballa Mirage GT’s staat binnenkort te koop in Nederland.

Een auto tunen doe je meestal omdat je een auto standaard niet snel of bijzonder genoeg vindt. Er is echter een categorie auto’s waar dat gewoon niet aan de orde is. Daarom zie je bijvoorbeeld nooit een getunede LaFerrari of Porsche 918.

Zo’n 15 jaar geleden was er echter een tuner gek genoeg om wél auto’s van dit kaliber aan te pakken: Gemballa. Ze kwamen namelijk met een eigen versie van de Carrera GT en van de Enzo. Van die laatste is er maar één gebouwd en van de Mirage GT – zoals Gemballa’s interpretatie heet – zijn er slechts 25 stuks gebouwd.

Je kunt er van alles van vinden, maar feit is dat de Gemballa Mirage GT buitengewoon exclusief is. En voor Nederlandse begrippen is het helemaal iets bijzonders. We zeggen ‘Nederlandse begrippen’, want er is nu een Gemballa Mirage GT op Nederlandse bodem.

Dit specifieke exemplaar (nummer 7 van de 25) is geen onbekende, want we schreven er vorig jaar al over. Toen werd deze Gemballa te koop aangeboden door RM Sotheby’s. De auto is voorheen in het bezit geweest van voetballer Samuel Eto’o. De inmiddels gepensioneerde aanvaller heeft er weinig mee gereden, want er stond vorig jaar nog maar 6.500 km op. Daar is sindsdien niet veel meer bijgekomen, want de teller staat nu op 6.800 km.

Naast extra heftige bumpers en spoilers is deze Mirage GT ook voorzien van de nodige goudkleurige accenten. Dat betekent dat we hier te maken hebben met een van de drie Gold Edition’s. Feitelijk een limited edition van een limited edition. Specialer wordt het niet.

Dankzij een ECU remap en een aangepast uitlaatsysteem heeft Gemballa ook het vermogen op weten te schroeven, van 612 pk naar 670 pk. Maar dat is niet zo relevant. De belangrijkste reden waarom je een Gemballa Mirage GT zou willen hebben is het geluid. Deze auto heeft namelijk een van de meest waanzinnige soundtracks die je ooit uit een straatauto zult horen.

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten rijdt de Mirage GT beter dan een standaard Carrera GT. De koppeling van die auto is berucht, maar Gemballa heeft gezorgd dat deze makkelijker te bedienen is.

De auto zal binnenkort te koop worden aangeboden bij Bernards Exclusives in Woerden. Zij hebben ook de ‘gewone’ Carrera GT die je op de foto’s ziet te koop staan. Deze Mirage GT staat nog niet online, maar we kunnen wel alvast melden wat de vraagprijs is. RM Sotheby’s mikte vorig jaar op €775.000 tot €875.000, maar de Carrera GT prijzen zitten de laatste tijd flink in de lift. Bernards wil nu €950.000 hebben voor deze unieke Carrera GT.

Foto’s: @realcarfreaks