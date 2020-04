F1 stuurt helft personeel naar huis, top levert in

De Formule 1 neemt de benodigde maatregelen om de kosten beperkt te houden.

Dat de Formule 1 zwaar getroffen wordt door het coronavirus is inmiddels duidelijk. Het begon met het schrappen van enkele races aan het begin van het seizoen. De gevolgen waren nog te overzien. Binnen de kortste keren stond echter het hele seizoen van 2020 op losse schroeven. Het kan snel gaan.

De Formule 1 zit dus met een serieus probleem. Om te zorgen dat het bedrijf deze crisis overleeft kunnen maatregelen niet uitblijven. Vandaag stuurt de organisatie de helft van het personeel met verlof. Het zou gaan om zo’n 250 medewerkers. De meesten zijn werkzaam op het hoofdkwartier in Londen. Heel gek is deze beslissing natuurlijk niet, aangezien er met een lege kalender toch een stuk minder te doen is. Uiteraard resulteert dit weer in nieuwe uitdagingen, maar daar mogen de hoge pieten hun kop over breken.

Over de hoge pieten gesproken: zij moeten het met een iets minder riant salaris doen. Ze leveren namelijk 20% in op hun loon. Dat zal nog steeds geen hongerloontje zijn, maar toch. Naar verwachting zal grote baas Chase Carey vrijwillig een nog groter deel van zijn salaris inleveren.

De individuele teams namen eerder ook al soortgelijke maatregelen. Onder meer McLaren, Williams en Racing Point stuurde een deel van het personeel met verlof. Ook diverse coureurs moesten al salaris inleveren.

De grote vraag is nog altijd of het seizoen te redden valt. Optimisten zien nog altijd mogelijkheden met dubbele races en een verlenging van het seizoen naar 2021. Als het lukt gaat het in ieder geval een propvolle kalender worden.