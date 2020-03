Gemballa wil de extreemste Porsche 992 ooit gaan maken

Ze noemen het de Gemballa Avalanche 4×4. De Cayenne kan voortaan thuisblijven.

Een Porsche 911 ombouwen tot offroader is niets nieuws. Er zijn diverse tuners en hobbyisten die het trucje al eens hebben gedaan. Wat nog niemand gedaan heeft is een 992 ombouwen tot een 4×4. En dat is precies wat Gemballa wil gaan doen.

Ze noemen het de Avalanche 4×4. Het project staat nog in de kinderschoenen. Verder dan een render met een vrij extreme 911 (992) zijn ze nog niet gekomen. Volgens Gemballa is dit project zeker geen fata morgana. De Avalanche 4×4 moet binnen 24 maanden na publicatie van dit artikel realiteit zijn.

Wie geen interesse heeft in zo’n extreem project, maar wel meer uit zijn of haar 992 wil halen, kan alsnog bij Gemballa terecht. De tuner werkt aan een bodykit voor de Porsche. Deze gaat GTR 8XX Evo-R BiTurbo heten. Naast een nieuw uiterlijk, grijpt Gemballa ook het motorblok van de 992 bij de kladden.

De tuner spreekt over meer dan 800 pk en 1.098 Nm koppel voor je Porsche. 0-100 km/u zou in 2,3 seconden gedaan moeten zijn. De topsnelheid zou meer dan 370 km/u moeten bedragen.

Dat klinkt extreem. Precies wat we van een merk als Gemballa gewend zijn. Het heeft tegelijkertijd een hoog ‘eerst zien, dan geloven’ gehalte. Genoeg plannen daar, bij het Duitse bedrijf. Nu wachten wat ze allemaal tot uitvoering weten te krijgen.