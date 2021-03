Nederlandse gelimiteerde Porsche Centrum Gelderland 992 Special! - Autoblog.nl

Porsche Centrum Gelderland lanceerde gisteren een gelimiteerde Porsche 992 Special omdat ze 15 jaar bestaan.

Het is al weer 15 jaar geleden dat Porsche Centrum Gelderland zijn deuren opende. Dat was gisteren om 9.11 uur lokale tijd (ja, echt ze deden het gewoon) reden om Victor Mids een special te laten toveren die in zeer gelimiteerde oplage te koop is bij deze Porsche dealer.

Wat is er speciaal aan deze Porsche 992 uit Gelderland?

Het betreft een gelimiteerde 992 4S in Gulfblau die Porsche Centrum Gelderland voor de gelegenheid heeft laten bouwen door Porsche Exclusive Manufaktur. De gelimiteerde serie bevat twee Coupés, twee Cabrio’s en twee Targa’s die op verzoek van Porsche Centrum Gelderland eigenaar Mark Wegh door de Exclusive afdeling van Porsche in Stuttgart zijn aangepast.

Zo zijn er ondermeer lavaoranje accenten te vinden aan de binnen- en buitenkant. Het is overigens niet de eerste special van Porsche Centrum Gelderland. Voor het vijfjarig bestaan bouwde Porsche Exclusive vijf bijzondere 997’s: een Targa, twee Coupés en twee Cabriolets.

Nu worden er 6 exemplaren gebouwd.

2 x Porsche 992 4S Coupe “15 jaar Porsche Centrum Gelderland editie”

2 x Porsche 992 4S Targa “15 jaar Porsche Centrum Gelderland editie”

2 x Porsche 992 4S Cabriolet “15 jaar Porsche Centrum Gelderland editie”

De veranderingen zijn vooral optisch voor deze Exclusive Manufaktur maatwerk PCG 15 jaar editie. Zo zijn daar de volgende opvallende kenmerken: ‘PORSCHE’ zijkant in oranje. Individuele oranje verlichte carbon dorpellijsten “15 jaar Porsche Centrum Gelderland editie”. 20/21 inch Carrera Exclusive Design wiel met oranje inleg en Individuele zwarte vloermatten met stiksel lava oranje

Ook wij feliciteren Porsche Centrum Gelderland natuurlijk met het 15 jarig jubileum.