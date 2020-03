Het Portret: Harald’s Porsche 991 GTS

Hij legt Wouter uit waarom hij specifiek zocht naar een handgeschakelde Porsche 991 GTS.

Een opvallende verschijning is de doorsnee Porsche 911 niet meer te noemen. De versie van Harald kan je echter van ver af onderscheiden. Met wat smaakvolle persoonlijke accenten heeft hij er echt ZIJN auto van gemaakt. Waarom hij precies voor deze versie van de iconische 911 heeft gekozen legt hij in deze video uit aan Wouter.

Aan het einde van de rit tankt Wouter de witte Porsche 991 GTS nog af met Shell V-Power.

