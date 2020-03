McLaren hult de Elva in een heerlijke jaren ’60-trim

Een geslaagde ode aan de racehistorie van het merk.

Aangezien Aston Martin vorige week het doek van de V12 Speedster trok, is het voor McLaren een geschikt moment om de Elva weer even onder de aandacht te brengen. Met deze ode aan de M1A-racewagen van Bruce McLaren maken ze de keuze tussen de twee Britse Speedsters wel erg lastig.

McLaren onthulde de dakloze Elva in november vorig jaar. De auto was geïnspireerd op racers uit de jaren ’60 en dat maken ze met deze MSO-variant nog eens extra duidelijk.

Deze specifieke Elva geïnspireerd op de M1A, oftewel de Mark 1, van Bruce McLaren uit 1964. Hiermee verbrak Bruce dat jaar het ronderecord tijdens de Sport Car Grand Prix van Canada. Hoewel de auto aan snelheid niets te kort kwam, kampte de M1A nog met kinderziektes. Hierdoor finishte Bruce uiteindelijk derde. Hoe dan ook, zijn wagen was gehuld in zwart en zilver en dat zijn dan ook de kleuren die we hier terugzien. Het zwart is overigens geen zwarte lak, maar naakt koolstofvezel.

De Elva heeft niet alleen zijn uiterlijk, maar ook zijn naam aan de M1A te danken. Deze was namelijk ontwikkeld in samenwerking met de Britse autofabrikant Elva. In 1968 ging het bedrijf helaas ter ziele. Om de nieuwe speedster van een historisch verantwoorde naam te voorzien heeft McLaren de rechten van deze naam opgekocht.

De M1A woog slechts 551 kg. De Elva zal hier niet aan kunnen tippen, maar het is wel de lichtste straatauto van McLaren. Het precieze gewicht heeft McLaren dan weer niet bekend gemaakt. Gelukkig weten we de andere specificaties wel, en die zijn zeer indrukwekkend: 815 pk, 800 Nm koppel, 0-100 in minder dan drie seconden en 0-200 in 6,7 seconden. De racelooks zijn dus zeker gerechtvaardigd.

In totaal maakt McLaren 399 stuks van de Elva. Dit is het eerste exemplaar dat aangepakt is door MSO, maar het zal ongetwijfeld niet de laatste zijn. Een auto als deze leent zich namelijk uitstekend voor bijzondere kleuren en liveries. Dit is in ieder geval een goed voorbeeld van een geslaagde retrolivery.