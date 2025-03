Gemeente Amsterdam jat Volvo V70 van onschuldige vrouw

Het blijft toch Amsterdam.

Het parkeersysteem in Amsterdam is nog niet helemaal vlekkeloos. Iets langer dan een jaar geleden verloor de Gemeente Amsterdam al een rechtszaak over foutparkeren. Datzelfde is nu weer gebeurd.

We hebben het over de rechtszaak Van der Schoor. Dat is de achternaam van de gedupeerde. Ze is een 61-jarige vrouw, woonachtig in Amsterdam met een Volvo V70 [foto ter illustratie]. Op 25 mei wil ze in haar geliefde Volvo stappen wanneer blijkt dat er een wielklem op een van de wielen zit. Ze belt daarom de gemeente. De reactie: ”Als u binnen 24 uur betaalt, kunnen we de klem verwijderen. Anders wordt de auto weggesleept”, zegt de gemeentemedewerker. Van der Schoor heeft het geld niet en heeft geen weet van haar overtredingen .

Volvo in beslag genomen

Een dag later staat de sleepwagen op de stoep. Ze verzet zich nog, maar moet later alsnog toezien hoe haar V70 in beslag wordt genomen. Waarom moeten ze haar hebben, vraagt ze zichzelf af. Volgens de gemeente heeft Van der Schoor 26 openstaande parkeerboetes staan. Ze is daarom ruim € 3.000 verschuldigd aan de gemeente. Omdat ze niet betaalt, wordt er maar beslag gelegd op haar auto.

De vrouw begrijpt er niks van. Ze heeft toch netjes een parkeervergunning aangevraagd? In het voorjaar van 2024 bestelt ze een halfjaarlijkse parkeervergunning van nog geen € 20. Ze denkt ergens te hebben gelezen dat het rekeningnummer van de gemeente is veranderd en wil geen risico lopen, dus neemt ze contact op met de gemeente. Die verwijst haar door naar parkeerorganisatie P1. Een medewerker van dit bedrijf geeft een nieuw rekeningnummer door. Van der Schoor maakt het bedrag over naar dat rekeningnummer.

Het probleem

Wat blijkt: het rekeningnummer is niet van de afdeling Parkeren, maar van de Belastingdienst. De Belastingdienst meldt dit bij Van der Schoor die uitlegt wat er is gebeurd. Vervolgens is het stil. Is haar bedrag intern verschoven? Moet ze nog een keer betalen? Ze heeft geen idee.

Op 1 april verloopt de parkeervergunning, zonder dat de vrouw het weet. Het vervolg kun je wel invullen: ze blijft parkeren en dat blijft niet onopgemerkt door controleauto’s. Hoewel de gemeente zegt dat de aanmaningen per post zijn gestuurd, bereiken de boetes haar niet.

Van der Schoor is niet alleen

Je kunt wel stellen dat Amsterdam een parkeercontroleprobleem heeft. Vorig jaar kwamen er 292 klachten binnen over het parkeren in de stad. In 2023 waren dat er nog 125.

Gemeente is het zat

Wethouder Van der Horst is het zat. Ze sprak bij de zaak Van der Schoor over een ”menselijk drama”. Van der Horst snapt niet hoe dit heeft kunnen gebeuren en mist de mens in het systeem. Ze komt ook met een oplossing. Bij elk stadsloket moet een medewerker komen zitten ”met doorzettingsmacht en verstand van parkeerzaken”. Zo moet de mens in de keten altijd kunnen ingrijpen.

We zijn benieuwd of dit haalbaar is en of het ook daadwerkelijk zin heeft. Er staat behoorlijk wat op het spel. Jaarlijks haalt de gemeente meer dan 350 miljoen euro op uit parkeergelden. Komend jaar moet dat nog meer worden.

Foto: Volvo V70R gespot door @kuifje

Via Het Parool, AT5