Koop een BMW M3 Touring in een heerlijke kleur

Een bijzondere niet-alledaagse tint voor een BMW M3 Touring, dat moet je ook maar net durven.

Je kan uiteraard nog steeds terecht bij BMW Individual voor een enorm aanbod kleuren. Sommige van die kleuren zijn geleend van andere merken, anderen zijn weer uniek voor BMW maar komen van veel vroegere modellen. Bepaalde kleuren staan synoniem voor de tijd waarin deze aangeboden werden. Dakargeel bijvoorbeeld, dan denk je vrij snel aan de late jaren ’90. Een kleur die in de vroege jaren ’00 furore maakte was het bijzondere Brass (of Messing).

Individual

Zo deelde collega Jaap recent een 3 Serie Unicorn in deze kleur, maar dan op een auto uit de tijd dat die kleur nog wel eens besteld werd. Voornamelijk op E46’s en E39’s. De kleur die officieel vernoemd is naar soorten koper, is een gekke mix tussen bronskleurig en groen. Bijzonder is het zeker. Bijzonder genoeg om een BMW G81-koper hem te laten kiezen.

BMW M3 Touring

We vinden namelijk een BMW M3 Touring in Individual Brass op Marktplaats. En het is nog steeds bijzonder, ook met het lijnenspel van de G81. In deze wereld van kleuren van A tot Z is het mooi dat iemand voor zo’n klassiekertje kiest. En laten we wel wezen, het is interessanter dan het zoveelste grijze of zwarte exemplaar. Toch schreeuwt de G81 het ook niet echt van de daken.

LCI

De BMW M3 Touring in deze kleur op Marktplaats is een zeer recent exemplaar, van na de LCI in ieder geval. Los van de kleur is er allemaal niet zo wild gedaan met de dikke estate. Zwarte velgen en een voornamelijk zwart interieur, zonder bijzondere houtinleggen of kleuren voor het leder. Het is dus echt alleen het kleurtje. Dan kom je wel weer terecht in de eeuwige vraag: is het niet slimmer om zelf eentje samen te stellen, zodat je elke kleur van de regenboog tot je beschikking hebt?

Kopen

Of misschien houd je er juist van dat alle keuzes al voor je zijn gemaakt. Dan kan je deze BMW M3 Touring zo van Marktplaats plukken. Dat kost je 184.752 euro, want ja, dat kost de dikste 3 Serie Touring van BMW heden ten dage. Net als elke andere G81 heb je de 530 pk sterke 3.0 liter S58 voorin liggen, altijd in combinatie met xDrive en de achttraps automaat. Goed voor een 0 naar 100-sprint in 3,6 seconden. Koop dan!!!