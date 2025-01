Amsterdam kan door parkeerpocalypse geen loodgieter meer krijgen

Bij deze kille steenklomp in Duivendrecht kan je wellicht nog wel een auto kwijt, maar in Amsterdam is dat onmogelijk. MKB Metropool Amsterdam, luidt de noodklok.

Net als enkele andere steden in de wereld waar het woke mind virus welig tiert, wordt Amsterdam zo langzamerhand een dystopisch hellscape. Het leven is er kneiterduur, Fem houdt allerlei XR rebellen de hand boven het hoofd en vrije denkers als Hans Teeuwen onder de duim. En nu blijkt dat het werken in de stad voor loodgieters, dakdekkers en timmermannen, vrijwel onmogelijk is geworden door verkeershinder. Zowel in de vorm als dichtgeslibte verkeersaders het gebrek aan laad- en losplekken en hoge parkeerkosten.

AT5 brengt in een stukje hard hitting journalism het aangrijpende relaas van enkele werklieden. Loodgieter Andre Krenter, een veteraan die al 30 jaar dienst doet in de hoofdstad, zegt dat het nooit erger was dan nu. Kosten doorberekenen aan klanten is volgens hem zelfs in het puissant rijke Amsterdam niet te doen:

ijk, hier loop ik tegenaan, kijk voor ons: de bereikbaarheid. Je staat helemaal vast. Dan moet je wachten. Bij wie ga ik die tijd berekenen? Tijd kost geld. Ik kan moeilijk zeggen tegen de klant, ik ben anderhalf uur onderweg naar je geweest, dat moet je betalen. Dat is geen hond die dat doet.

Het is inmiddels echt een hondenbaan geworden. Collega Nabil valt Andre bij:

Je doet er soms een half uur over om alleen al een parkeerplek te vinden, en dan moet je met zware spullen een flink stuk lopen. Dat is niet te doen.

Beiden geven aan liever niet meer in de stad te werken, of alleen voor noodgevallen. En ze zijn niet de enigen. MKB Metropool Amsterdam vice voorzitter Guido Frankfurter claimt dat vaklieden de stad meer en meer verlaten:

We horen vaak dat timmermannen en loodgieters de binnenstad links laten liggen. Het is gewoon niet meer rendabel. De hoge parkeerkosten, boetes en de tijd die verloren gaat aan zoeken naar een laad- en losplek, maken het werk financieel onhoudbaar. Veel bedrijven trekken richting Purmerend of Badhoevedorp, waar ze sneller kunnen werken zonder extra kosten.

Onlangs bleek dat het gemiddeld 23 minuten kost om 10 kilometer af te leggen in de stad. Gangsterdam onderkent het probleem en gaat binnenkort het gesprek aan met de vaklieden. Vermoedelijk om hen te vertellen dat ze niks gaan doen. Maar wellicht is dat te cynisch. Collega @Michel vertelde je immers al dat Amsterdam het parkeerprobleem inmiddels reeds heeft opgelost. Dus het gaat de goede kant op. Waarvan akte.