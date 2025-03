Kwalificatie F1 Sprint China: Hamilton en Verstappen op de voorste startrij!

McLaren geeft niet thuis.

F1 is alweer terug! We starten het seizoen van 2025 meteen maar goed met een double-header. De teams hebben de oversteek gemaakt van Australië naar China. De regen down under zorgde voor een spectaculaire seizoensopener, al werd ook duidelijk dat McLaren zijn zaakjes goed op orde heeft. Gaat het ook zo zijn in China?

Het tweede raceweekend van dit seizoen is een sprintweekend. Dat wil zeggen dat we vandaag één vrije training en de sprintkwalificatie krijgen. Morgen volgt (heul vroeg in de ochtend!) de sprintrace en later de kwalificatie voor de hoofdrace. Op zondag is natuurlijk de race.

In alle vroegte werd vanochtend de eerste en enige vrije training van dit weekend verreden. Omdat jij en ik dat allebei niet zo interessant vinden, hier een hele korte samenvatting: Alpine had problemen, Albon schoot een keer rechtdoor in bocht 1, Verstappen werd 16e en Norris was veruit de snelste.

SQ1

De sprintkwalificatie is net even anders dan de grote mensen kwalificatie. De sessies duren, net als bij de sprintrace, net wat korter. Het is daarom zaak om op tijd een banker lap op het bord te hebben staan om een vroeg einde van je sprintkwali te voorkomen.

Dat lukt alle coureurs. Richting het einde van het eerste deel wordt het pas spannend. Liam Lawson maakt bij zijn laatste ronde een foutje en overstuurt van de baan af. Dat zorgt niet alleen voor een trage ronde, maar ook voor track limits waardoor zijn ronde niet telt. Volgens Lawson kreeg hij maar geen temperatuur in de banden. Hij daalt af naar de allerlaatste plaats. Hoelang gaat het duren voordat Ome Marko uit zijn stekker gaat om de prestaties van de Nieuw-Zeelander? Verstappen zet zijn Red Bull keurig op P5. Hamilton is het snelst voor Norris en Leclerc.

Verder mogen er veren in de reet van Oliver Bearman die zijn Haas op P10 zet. En dat terwijl teammaat Ocon niet verder komt dan de achttiende stek. Ook Bortoleto verslaat zijn geroutineerde teamgenoot (net als in de kwalificatie in Australië). De jonge Braziliaan gaat met de hakken over de sloot door naar SQ2 terwijl Hülkenberg morgen als 19e start bij de sprintrace in China.

De afvallers in SQ1 zijn:

16. Jack Doohan

17. Pierre Gasly

18. Esteban Ocon

19. Nico Hülkenberg

20. Liam Lawson

SQ2

Het lijkt er aan het begin van SQ2 op dat de coureurs het lastig hebben met het asfalt in China. Verschillende rijders hebben op vreemde momenten in een bocht last van een uitbrekende achterkant. En dat terwijl het zonnetje lekker schijnt en het 24 graden Celsius is in Shanghai. Volgens de teams speelt Jan de Wind ook een rol in veel van deze momentjes.

Wie staat er op in dit soort omstandigheden? McLaren. De oranje auto weet zijn banden beter op temperatuur te brengen en te houden dan de rest van het veld. Geen wonder dus dat Norris de snelste tijd rijdt in SQ2. P2 is wat verrassender: George Russell. Hierna volgen Piastri, Hamilton, Antonelli en Verstappen.

Stroll verslaat, net als afgelopen zondag, teamgenoot Alonso en de rookies Hadjar, Bortoleto en Bearman vliegen uit de sprintkwalificatie. Ook voor Sainz zit de vrijdag erop. Zijn teamgenoot Albon doet het lekker met een 7e plaats en Tsunoda solliciteert nog maar eens naar het zitje naast Verstappen: hij gaat met een tiende plaats door naar SQ3.

De afvallers in SQ2 zijn:

11. Fernando Alonso

12. Oliver Bearman

13. Carlos Sainz

14. Gabriel Bortoleto

15. Isack Hadjar

SQ3

Het laatste, belangrijkste deel van de sprintkwalificatie in China breekt aan. Na de eerste runs maakt Russell weer indruk. Hij splitst de McLarens. Voor het eerst is Piastri de voorste van de twee papaya-auto’s. Hij is bijna een halve seconde sneller dan Norris. Antonelli sluit als vierde aan. De rest van de coureurs kiest ervoor om maar één run te doen in dit laatste deel.

Norris kan zich niet herpakken bij zijn tweede snelle ronde. Hij verremt zich en besluit vroegtijdig naar binnen te gaan. De gedoodverfde polesitter eindigt als zesde. Hamilton verslaat Piastri die zijn tijd ook niet verbetert. Leclerc moet 0,2 seconden toegeven op zijn teamgenoot. Max Verstappen komt nog het dichtste bij Hamilton (0,018 seconden!), maar kan de sprintpole niet wegnemen bij zijn rivaal.

Lewis Hamilton kan niet geloven dat hij P1 heeft. Na de bevestiging kan hij alleen maar lachen. Het lachen zal hem snel vergaan wanneer hij ziet wie naast hem start. Iemand nog meer 2021-flashbacks?

Kwalificatie Sprint F1 China 2025: de top 10

1. Lewis Hamilton

2. Max Verstappen

3. Oscar Piastri

4. Charles Leclerc

5. George Russell

6. Lando Norris

7. Andrea Kimi Antonelli

8. Yuki Tsunoda

9. Alexander Albon

10. Lance Stroll

Foto: Ferrari Media