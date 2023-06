Vervuilend verkeer niet meer welkom in Amsterdam

Amsterdam komt met een maatregel waardoor vervuilend verkeer niet meer de stad in mag komen, alleen nog elektrische of op waterstof rijdende voertuigen zijn welkom.

Onze hoofdstad staat bekend als links. Niet dat ze daar allemaal op de linkerbaan rijden, maar de politiek is links georiënteerd. De beslissingen die ze daar nemen passen daar dus bij, nu ook weer. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer, vervoer en luchtkwaliteit) heeft een nieuw plannetje bedacht, lezen we in de Telegraaf.

Vervuilend verkeer Amsterdam

De lucht moet schoner, dus mogen vanaf 2025 in een groot deel van Amsterdam alleen nog maar voertuigen rijden die geen uitlaatgassen uitstoten. Met voertuigen bedoelen we dan taxi’s, maar ook bestel- en vrachtauto’s, bootjes en brom- en snorfietsen. Hierdoor moet de stad tevens gezonder en stiller worden.

Ja, je leest het goed. Het gaat dus niet om personenauto’s, die worden (voorlopig nog) uitgezonderd. Hiernaast gaat het om voertuigen die per 2025 nieuw op kenteken worden gezet. De voertuigen moeten dus elektrisch zijn, of op waterstof rijden. Hybride voertuigen vallen hier niet onder.

Uitstootvrije zones

Binnen de ring van de A10 komt een uitstootvrije zone voor taxi’s, bestelbussen en vrachtauto’s. Voor brom- en snorfietsen binnen de bebouwde kom. Lekker tuffen met je sloepje is er niet meer bij in het centrumgebied.

Veel verschillende regels dus. Geen idee hoe de gemeente dit gaat handhaven, maar daar verzinnen ze vast wel iets op. Natuurlijk komt Amsterdam wel eerst met een overgangsregeling. Een woordvoerder van de gemeente erkent dat het ongemak kan opleveren en dat het geld kan kosten. Zeker voor ondernemers zal dit een behoorlijke verandering zijn. De gemeente gaat daarom ondernemers helpen met onder meer ontheffingen en sloopsubsidies, tevens komen er extra oplaadpunten en waterstofvoorzieningen.

Doel

De hoofdstad wil voldoen aan de advieswaardes voor luchtkwaliteit van de WHO. Deze gaan in 2030 gelden en daar moeten deze maatregelen aan bijdragen. Dat het mensen nog meer op kosten jaagt, dat nemen de beleidsmakers maar voor lief. Het bestuur van de stad komt in de toekomst met nog meer regels voor bijvoorbeeld touringcars en voor het stoken van hout. Steek die openhaard nog maar snel aan, nu kan het nog.

Blijkbaar willen Amsterdammers dit. Uit onderzoek blijkt dat 41 procent er positief tegenover staat en 33 procent is neutraal. Het verbranden van Italiaans afval een paar kilometer verderop kan ook gewoon, want dat is blijkbaar niet vervuilend. Kuch.

Foto: Groene Zeekr X in Amsterdam op Autoblog Spots gespot door @japhy