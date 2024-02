Tweede Kamer wil verkeersboetes verhoging terugdraaien

Ordinair schatkist vullen? De verhoging van de verkeersboetes staat ter discussie.

Ieder jaar worden de verkeersboetes verhoogd. Moet je maar niet te hard of door rood rijden kun je dan zeggen. Toch is Nederland koploper in boetebedragen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft er lak aan en blijft de boetes verhogen. Ook al groeit de weerstand, zelfs agenten hebben in het verleden al aan de bel getrokken.

Inmiddels heeft de discussie over verhoging van de verkeersboetes de Tweede Kamer bereikt. Het is Denk die nu aan de bel trekt met een motie. In januari zijn de boetebedragen met 10 procent verhoogd. Het gaat niet meer over de verkeersveiligheid, maar de regering moet de begroting rond krijgen. Ordinair graaien dus. Dat stoot de politieke partij tegen het verkeerde been.

Motie van Denk

En niet alleen Denk. Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter de motie om de verhoging van de verkeersboetes terug te draaien. Niet in zijn geheel, maar met 4,3 procent. De motie werd gesteund door PVV, BBB, Forum voor Democratie, JA21, SP, GroenLinks-PvdA en Denk.

Die 4,3 procent is gebaseerd op een advies van de Raad van State. Nu zijn de boetes met 10 procent verhoogd. 4,3 procent is voor het dekken van de begroting en nog eens 5,7 procent voor de jaarlijkse indexering.

Staatskas spekken

Denk-Kamerlid El Abassi stelt dat boetes in het leven zijn geroepen ter bevordering van de verkeersveiligheid en moet in verhouding staan tot de aard en de ernst van de overtreding. In het verleden bleek al dat het onderhand ‘goedkoper’ is om iemand te mishandelen dan een telefoon in je hand te houden tijdens het rijden. Boetetechnisch gezien dan. De verhoudingen lopen steeds schever.

Het is nu aan demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid om met een reactie te komen. Het aannemen van een motie betekent nog niet dat het demissionaire kabinet de wens meteen gaat uitvoeren. Een toekomstig kabinet heeft al de nodige uitdagingen op het gebied van financiën.

Foto: Politie-A6, gespot door @julian06