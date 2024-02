Frankrijk staakt voordelig leaseprogramma

De regering in Frankrijk moet noodgedwongen het leaseprogramma tijdelijk stilleggen.

Iedereen aan de elektrische auto! Ja, maar die zijn toch zo duur? Daar hebben ze in Frankrijk iets op bedacht. Voor inwoners van het land met een laag inkomen werd een leaseprogramma geïntroduceerd. Voor het luttele bedrag van 100 tot 150 euro per maand konden Fransen een elektrische auto krijgen.

Dat de Franse regering leasemaatschappij ging spelen is niet onopgemerkt gebleven. Het liep storm met het aantal aanvragen. Voor zo’n laag bedrag kon een driejarig contract afgesloten worden. Goud natuurlijk, zelfs als je een laag inkomen hebt. Daarnaast kon het leasecontract ook nog eens eenmalig verlengd worden.

Je vraagt je soms af of beleidsmakers ook doorhebben wat het effect van voorstellen kunnen zijn. Zoals in dit geval. Zag de Franse regering echt niet aankomen dat dit een megadeal is? Door enorme interesse is Frankrijk gedwongen het leaseprogramma tijdelijk te staken.

Sinds 1 januari kunnen Fransen met een laag inkomen zo’n aanvraag doen. We zijn nu een dikke maand later en het programma is stilgelegd voor zes weken. De Franse regering had 25.000 elektrische auto’s voor het project apart gezet. Dat moeten er veel meer worden om aan de vraag te voldoen. In eerste instantie werd de boel opgeschroefd naar 50.000 auto’s. Echter, eind januari had de Franse regering al 90.000 aanvragen binnen. In een klap is de Franse overheid de meest succesvolle leasemaatschappij ter wereld. Knap hoor.

Max 47k

Er zitten een aantal voorwaarden aan de elektrische auto die de Fransen met een laag inkomen krijgen. Voor 150 ekkies per maand zitten ze in een Franse auto, of tenminste een EV die in Frankrijk is geproduceerd. Daarnaast ligt de catalogusprijs op maximaal 47.000 euro.

Het is niet zo dat alle aanvragen in behandeling worden genomen. Die 50.000 blijft voorlopig de max, waardoor 40.000 aanvragers teleurgesteld moeten worden. Het is echter niet anders. Deze grap kost de regering in Frankrijk een hoop centen. Kortom, een deel van de bevolking met weinig knaken kan straks in een spotgoedkope EV rijden, het andere deel mag de bus blijven pakken. Of lopen.

Net als met de SEPP-subsidie in Nederland moet er voor 2025 weer een nieuw potje beschikbaar zijn in Frankrijk. De Fransen met een laag inkomen kunnen dan weer een nieuwe poging wagen. Hoe dat er dan precies uit gaat zien maakt de Franse overheid later dit jaar bekend.