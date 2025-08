Gemeente waar iedere Nederlander wel eens komt heeft een bizar parkeerverbod

Toch handig om te weten als je er in de wijk wilt parkeren.

Deze week brak ik een lans voor de marketingstrategen van Disney voor hun werk in het pretpark in Parijs. Maar bij de grote Nederlandse concurrent kunnen ze er ook wat van. Bij deze: Efteling, lekker bezig! In het Brabantse Kaatsheuvel is echter wat vreemds aan de hand. De gemeente aldaar heeft een bijzondere maatregel om grote auto’s uit te roeien.

De gemeente Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt, heeft eind mei een nieuwe parkeerregeling aangenomen die op 1 juli is ingegaan. De regeling schrijft voor dat auto’s van 6 meter lang, 2,4 meter hoog of groter niet geparkeerd mogen staan op bepaalde momenten. Die momenten zijn doordeweeks na 18:00 uur en in het weekend.

De gemeente verdedigt het besluit met twee argumenten. Ten eerste zouden de grote auto’s schadelijk zijn ”voor het uiterlijke aanzien van de gemeente”. Daarnaast nemen de pick-ups en bussen te veel parkeerruimte in beslag. We zeggen pick-ups en werkbussen, omdat ”kampeervoertuigen” zijn uitgesloten van de regel.

Waar moeten de auto’s heen?

Prima, dan zet je de werkbus of pick-up van de zaak gewoon op je oprit toch? Nee, ook dat is verboden. Volgens de nieuwe regel mag je de grote auto ook niet op ”particuliere niet-afgesloten locaties” neerzetten. Wat dan? Er zijn aangewezen locaties om de grote jongens neer te zetten in de avonduren en het weekend bij een bushalte.

Gedupeerden zijn woedend

Het Brabants Dagblad sprak lokale ondernemers over de nieuwe regeling. Zij zijn laaiend, en niet het enthousiaste type. Een werkgever noemt het besluit ”te dom voor woorden”. ”Dit kan alleen maar iemand vanachter een bureau verzinnen”, voegt hij toe. Een reactie van de gemeente komt er voorlopig niet, want die zijn met vakantie. Komt dat even lekker uit.

Een van de gedupeerden is een caravan- en camperspecialist. Hij rijdt in een pick-up en heeft daar natuurlijk een trekhaak op zitten. Door die trekhaak heeft de auto een lengte van 6,05 meter, precies 5 centimeter teveel dus. Maar de pick-up bij de voordeur parkeren, dat mag niet. De ondernemer schetst: ”Stel dat ’s avonds het alarm afgaat, dan wil ik snel naar mijn zaak kunnen. Moet ik dan voortaan te voet?”

En wat te denken van servicemonteurs? Moeten zij hun Sprinters en Transits laten staan wanneer er een oproep komt? ”Dan mag mijn collega het dorp niet in. Of nou ja, hij mag het dorp wel in, maar mag er niet parkeren”, legt de ondernemer uit.

De beredenering klopt niet

De argumenten die de gemeente Loon op Zand geeft kunnen ze wat de ondernemers betreft ergens stoppen waar het licht niet komt. Eentje zegt: ”Het uiterlijk van de straat? In onze straat staat meer onkruid tussen de stoep dan grassprieten op een voetbalveld. En de beschikbare parkeerplekken? Dan hadden ze beter moeten nadenken bij de uitgifte van vergunningen. Bepalen dat wij ’s avonds en in het weekend zelfs niet op ons eigen terrein mogen parkeren, slaat helemaal nergens op.”

We zijn onwijs benieuwd wat de vervolgstappen zijn van de gemeente en of er wellicht gemeentes zijn die dit voorbeeld opvolgen. Houd ons gerust op de hoogte vanuit het Land van Laaf.

Foto: Ford Ranger Raptor gespot door @julian06