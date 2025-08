Mercedes geteisterd door miljoenen fakers: zo onderscheid je een échte Mercedes

Zo zorg je ervoor dat je niet genept wordt.

Eigenlijk heb je het pas gemaakt als anderen je gaan na-apen. Er is iets wat jij goed doet waar anderen op willen meeliften. Grote kledingmerken zullen zich dus gevleid voelen door de overdosis aan neptasjes, -schoenen en ga zo maar door.

Ook automerken hebben steeds meer te maken met fakers. Mercedes maakt bijvoorbeeld bekend dat het in 2024 bijna de helft meer namaakproducten van het internet heeft laten verwijderen dan het jaar ervoor. En het ziet er niet naar uit dat de valse AMG-, Benz- en Maybach-spulletjes binnenkort van de markt zullen verdwijnen.

Alles wordt nagemaakt

Vrijwel alles dat op, aan of in een Mercedes zit wordt tegenwoordig nagemaakt. De Duitse autofabrikant geeft wat voorbeelden. Van de cosmetische producten wist je het waarschijnlijk al, maar wist je ook dat er neppe luchtfilters en remonderdelen worden verkocht? Die producten bevatten dan ook nog eens gevaarlijke stoffen als lood en arseen. Er zijn zelfs luchtfilters gevonden die licht ontvlambaar zijn. Maar het gekste is zonder twijfel een complete auto die is opgebouwd uit neppe Merc-onderdelen.

Alles bij elkaar zijn er meer dan 1,5 miljoen namaakproducten van Mercedes in beslag genomen tijdens 793 invallen. Deze invallen – die dus gemiddeld meer dan twee keer per dag plaatsvinden – zijn een belangrijke manier om de fakers in de kraag te vatten.

Hoe vind je een faker?

Het probleem is inmiddels zo groot dat Mercedes mensen heeft aangesteld als merkbeschermingsfunctionaris. Zij werken samen in het Mercedes-Benz Brand Protection Team. Het is hun taak om de oplichters op te sporen. Hoe doen ze dat? Het beoordelen van aanbiedingen op websites, het opvolgen van aanwijzingen voor vervalsingen en voeren van intensief onderzoek naar de producent van de spullen.

Het uiteindelijke doel is natuurlijk om te voorkomen dat de vervalsingen op de markt worden gebracht. Het team verstrekt de resultaten van hun onderzoek aan de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de invallen. Deze doorzoeken vervolgens de werkplaatsen van de vervalsers, waar vaak rampzalige arbeidsomstandigheden heersen en ernstige milieuschade wordt veroorzaakt. Win-win dus wanneer zo’n Merc-lab wordt opgedoekt.

Hoe weet jij of je een origineel Merc-onderdeel koopt?

Mercedes geeft ook nog wat tips waardoor je zelf sneller kunt zien of een onderdeel wel of niet klopt. ”Typische waarschuwingssignalen voor namaak zijn een aanzienlijk lagere prijs, zichtbare gebreken in de productkwaliteit of verkoop via twijfelachtige (online) bronnen. Soms kunnen de productfoto’s of -labels alleen al aantonen dat de producten niet origineel zijn.” Kijk daar dus even naar voor je een AMG-stuur met flippers bestelt voor je CLA 180.