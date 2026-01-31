Genesis G80 Magma gaat in productie, maar BMW hoeft niet bang te zijn

De G80 Magma is een deceptie, en dat ligt niet eens aan de specificaties.

We zeiden het eerder deze week nog: Genesis overspoelt ons met gave concept cars, maar waar blijven de productieauto’s? Dat kunnen we nu vertellen. Tijdens de onthulling van de Off-Road X Skorpio werden de eerste details onthuld van de G80 Magma.

De G80 is een E-segment sedan, dus de Magma kun je zien als een rivaal voor de BMW M5. The Korean Car Blog weet te melden dat de auto 525 pk krijgt uit een twinturbo V6. De G80 wordt momenteel al geleverd met deze V6, maar die versie heeft slechts 380 pk.

Het vermogen wordt verdeeld over alle vier de wielen en de V6 is gekoppeld aan een 8-traps automaat. De Koreanen zijn ook het onderstel niet vergeten. Dit is ook aangepast voor de echte Freude am Fahren.

Met 525 pk komt de G80 Magma ruim 200 pk tekort ten opzichte van de M5, maar dat is niet het echte probleem. De grote teleurstelling zit ‘m in de productieaantallen. Er worden slechts een schamele 20 exemplaren gebouwd en die zijn allemaal voor het Midden-Oosten.

Nu komt dit niet helemaal als een verrassing, want Luc Donckerwolke had in 2024 al gezegd dat de G80 Magma alleen voor de Arabieren was. Maar toch is het jammer, want zo zet je Genesis niet op de kaart.

De Koreanen zijn momenteel bezig om het merk uit te rollen in Europa, dus wij willen ook gewoon een halo car. Gelukkig heeft Genesis nog genoeg concept cars om uit te kiezen. Doe ons de X Gran Coupé maar, alstublieft.