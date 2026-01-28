Genesis presenteert brute concept car met 1.115 pk sterke V8

En deze auto bestaat niet alleen digitaal, als je dat soms denkt.

Genesis weet van geen ophouden. Ze bestoken ons met de ene dikke concept car na de andere. Op een gegeven moment willen we ook wel eens een keertje een productieauto zien, maar vooruit. De concept cars die Genesis laat zien zijn vaak wel heel dik. Denk bijvoorbeeld aan de X Gran Coupé en de G90 Wingback.

Deze keer komt Genesis met een dikke off-roader op de proppen: de Off-Road X Skorpio Concept. Dit apparaat ziet eruit alsof ‘ie alles en iedereen zoek kan rijden tijdens de Dakar Rally. De gebroeders Coronel worden hier waarschijnlijk wel enthousiast van.

We zijn doorgaans wel gecharmeerd van de dingen die Luc Donckerwolke doet bij Genesis, maar de verlichting is dit keer een beetje teveel van het goede. Het ziet er in het donker een beetje potsierlijk uit. Verder is het wel een gaaf apparaat.

Overigens is dit niet zomaar een digitaal concept of een statische showauto: de Skorpio bestaat echt en heeft al een demo gegeven in de Emiraten. Onder de motorkap ligt een dikke V8, die volgens Genesis maar liefst 1.115 pk levert.

Qua interieur zijn dit soort auto’s meestal heel kaal en functioneel, maar Genesis heeft de boel toch een beetje aangekleed. Ze zijn ten slotte wel een luxemerk. Een bijzonder detail is het scherm, wat heen en weer geschoven kan worden, afhankelijk van of je wel of geen copiloot hebt.

Met de Offroad X Skorpio Concept hoopt Genesis de mensen verder enthousiast te maken voor het merk. Momenteel zijn de Koreanen bezig om Genesis uit te rollen in Europa. Later dit jaar zullen ze ook hun opwachting maken in Nederland.