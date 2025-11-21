Nog meer bewijs: dit merk wil de coolste worden

Kijk, dit nieuwe performance-label wordt steeds serieuzer.

Gisteren konden we het nieuwe broertje van de Hyundai Ioniq 5 N introduceren. Naast Hyundai en Kia’s GT is er nu ook het label Magma van Genesis. En het eerste wapenfeit is eigenlijk een regelrechte kopie van de Ioniq 5 N, alleen dan met een andere koets. En ja, eigenlijk wordt het niet leuker dan dat en het uiterlijk van de 5 N is wellicht iets minder omstreden. Geen zorgen, dat is slechts het begin. Want tijdens de lancering van Magma op een productieauto wordt ook al deels in de toekomst gekeken.

Genesis Magma GT Concept

Want Genesis wil meer doen met sportauto’s. Bewijs daarvan vonden we al in het feit dat het Koreaanse luxemerk binnenkort mee gaat doen in de FIA WEC met een Genesis in de LMDh-klasse. De Magma GT is een auto die deze inspanningen naar de straat moet brengen. En het resultaat is puik. Het doet wat Koenigsegg-achtig aan, maar dan compacter en met echte Genesis-trekjes. Uiteraard gespoten in de herkenbare kleur van Magma: oranje. Perfect voor Nederland, waar Genesis binnenkort ook naartoe komt. Maar even los van dat alles: een echte supercar! Wie had dat gedacht van Hyundai een paar jaar geleden. Zoals het een echte supercar betaamt ziet het er ook cool uit met alles open, waaronder twee omhoog openslaande deuren.

Benzinemotor

De Genesis Magma GT Concept is bedoeld als een halo car voor het merk en het sportlabel Magma. En ja, het klinkt alsof productieplannen aan de horizon staan, al wordt dat nog nergens helemaal bevestigd. Ook staat er in het persbericht dat het gaat om een model met de motor in het midden. Al wordt er geen woord gerept over wat voor motor dat moet worden: dat lijkt een indicatie te geven dat het om een benzinemotor gaat. Hoezee!

De Genesis GMR-001, de LMDh-auto van het merk, gebruikt een 3.2 liter V8 met twee turbo’s en een hybridesysteem. Die motor zou natuurlijk mooi zijn in een supercar als de Genesis Magma GT. Wij zouden zeggen: laat maar komen!