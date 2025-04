Deze concept car MOET in productie

Potverdorie zeg, ziet dat er even lekker uit.

De grote coupé is een van de segmenten die met uitsterven bedreigd is. Doodzonde, want auto’s als de Bentley Brooklands en de laatste S-Klasse Coupé waren bijzonder gaaf. Genesis presenteert vandaag een nieuwe concept car die hier naadloos op aansluit.

Het betreft de Genesis X Gran Coupé Concept en we krijgen er ook meteen een cabrio bij: de Gran Convertible. Beide auto’s zijn gebaseerd op de topklasse sedan van Genesis, de G90. Deze auto wordt ook in Europa geleverd, zij het niet in Nederland.

Deze auto’s zijn dus grote jongens, maar Genesis heeft ze nog wel enigszins elegant weten te maken. De coupé ziet er van de zijkant uit als een moderne Brooklands en dat is zeker een compliment. Voor en achter zien we de typische Genesis-designtaal met de dubbele strepen als verlichting.

De binnenkant doet ook weinig onder voor een Bentley. De Gran Coupé heeft een weelderig interieur met veel hout en bruin leder. De Gran Convertible heeft een opvallend interieur met blauw leer. Gewaagd, maar ook wel heel gaaf.

Helaas rept Genesis met geen woord over de productieplannen, dus we vrezen het ergste. Maar je weet het nooit, misschien worden de auto’s wel zo enthousiast ontvangen dat ze denken: we doen het gewoon. De basis is er al (de G90), dus het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. En het design oogt ook productierijp. Dus wij zouden zeggen: in productie die handel!