Genesis G90 voor Europa krijgt deze geweldige putdekselvelgen

Importeren naar Nederland wordt een stuk makkelijker met deze Genesis G90 voor Europa.

Wat is er dikker dan een enorm grote en luxe sedan? Een absolute toplimo is nog altijd het summum van automobiel genieten. Niets voor niets pakken merken als Audi, BMW en met name Mercedes-Benz groots uit met hun A8, 7 Serie en S-Klasse. Daar kan binnenkort een naam bij, namelijk de Genesis G90. Huh, wat? Zegt dat ons iets? Jawel!

Genesis is het luxemerk van Hyundai, zoals Lexus dat is voor Toyota. De G90 is net als de Lexus LS een rechtstreekse concurrent voor de limo’s van de Duitse Drie. Het merk bestaat al langer in de Verenigde Staten en daar doen ze het niet verkeerd. Nu is Europa aan de beurt. In Nederland is Genesis nog niet actief, maar in Duitsland wel. Daar kun je de GV60, G70, GV70, G80 en GV80 krijgen.

Genesis G90 voor Europa

Daar komt nu een absoluut topmodel bij in de vorm van deze Genesis G90! Dat is de ultieme sedan van de Zuid-Koreanen. De auto is al leverbaar in de VS, dit is de versie die je in Duitsland kunt kopen straks. De enorme sloep maakt nu op Goodwood 2023 zijn publieksdebuut.

Er komt een Genesis G90 met korte wielbasis, dat is de witte op de afbeeldingen. Maar hey, als je toch voor een luxe limousine gaat, neem dan de G90 Long Wheel Base, dat is de donkerblauwe op de afbeeldingen. Zoals je kan zien is die voorzien van epische putdekselvelgen en dat is eigenlijk het enige dat echt belangrijk is op een topmlimo.

Het is een chique verschijning gebleven met enkele herkenbare designdetails. De grille is typisch Genesis en de dubbele platte achterlichten zijn redelijk uniek. Wat dat betreft heeft Luc Donckerwolke (de ontwerpdirecteur) een geweldige job gedaan. Wat heel erg tof is: ze hebben volledig gekozen voor een poepchique uitstraling.

Geen faux-sportieve AMG- of M-sportpakketjes. Dat is missplaatst op een luxe limo. In plaats daarvan is de Genesis G90 voorzin van veel chroom en putdeksels. Dit soort wielen monteren is de ultieme manier om te zeggen dat het goed met je gaat in financieel opzicht. Qua motoren is er keuze uit twee 3.5 V6 turbomotoren, eentje met 375 pk/530 Nm en eentje met 410 pk/550 Nm.

Nadelen

Zijn er dan ook nadelen? Je, voor een absolute toplimo is de naam twijfelachtig: Genesis G90. Klinkt als een passage in een heilig boek met dunne blaadjes. Net als met Infiniti (het luxemerk van Nissan) is de naamgeving niet echt denderend, want typenamen als de GV60, G70, of GV80 zegt ons niet veel.

Dus G90 ook niet. Er is logica: G is een limo of station, GV staat voor een crossover. De cijfer geeft aan waar Genesis het model positioneert. De GV60 is hetzelfde formaat als de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5. G90 staat bovenaan de voedselketen.

Tweede nadeel is toch wel de afschrijving. Dit soort auto’s zijn namelijk behoorlijk prijzig nieuw, maar gebruikt zijn ze net zo gewenst als zwetende mannen met sportschoenen in cocktailbars. Dit betekent dat de afschrijving echt waanzinnig gaat zijn.

Dat is al het geval met de Duitse drie topsedans, maar als zo’n badge ontbreekt, gaat de afschrijving nog harder. Een geweldige auto dus om over 15 jaar te kopen. Wanneer de Genesis G90 voor Europa leverbaar wordt en wat de prijzen gaan worden, is nog niet bekend.