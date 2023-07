Spotgoedkope Volvo XC60 is alles dat je nodig hebt (350 pk!)

Met deze spotgoedkope Volvo XC60 is er vrij weinig te wensen.

Omdat we voor een autowebsite schrijven, krijgen we geregeld de vraag op feestjes van ‘wat moet ik kiezen’. Daarbij vragen we altijd even naar de eisen (en het budget). Oh nee, wacht, dat is niet correct. We zeggen eerst: doe je zelf een plezier en kies een Alfa Romeo Giulia!

Vervolgens krijgen we een laf excuus te horen en moet het iets Duits of Zweeds zijn. Oh, en ‘full options’. Maar heb je die opties echt wel nodig? Opties zijn door fabrikanten bedacht om extra marge te maken en geld te verdienen. Zelden verrijkt het je leven in dezelfde mate als de kosten ervan.

Essential Edition

Bij Volvo vinden ze dat kennelijk ook. Ze hebben daarom de Volvo XC60 Essential Edition in de aanbieding. Dat is een XC60 met alles dat je nodig hebt. Deze rijdende pot multivitaminen is namelijk – geheel tegen de trend in – aanzienlijk goedkoper. Niet vanwege ons hopeloze betoog in bovenstaande alinea, maar vanwege het feit dat de Zweedse autobouwer geen last meer heeft van chiptekorten. Ook loopt de XC60 al wat langer mee.

Qua uitrusting is het niet extreem rijk of overdadig, maar de meeste dingen die je nodig kunt hebben als mens zitten er op. Man, zelfs een panoramadak is aanwezig. Daarnaast krijg je 18 inch lichtmetalen patta’s, Google Maps navigatie (met Google Infotainment), voorverwarming en parkeerpiepers met camera aan de achterzijde. Zitten doe je op premium stof bekleding, geen leer.

350 pk!

De aandrijving is ook niet verkeerd. De XC60 Essential heeft namelijk de T6-aandrijflijn, dus een plug-in hybride met 350 pk. Deze sprint in 5,7 seconden naar de 100 km/u en stoomt door tot een nauwelijks te bevatten 180 km/u. Da’s dan wel weer jammer. Niet dat je altijd 190 km/u moet rijden, maar de begrenzer zorgt ervoor dat jij het niet voor jezelf kan bepalen. De prijs van al dit alles: 59.995 euro. Dat is 10 mille goedkoper dan de XC60 eerst was!

Prijzen concurrentie spotgoedkope Volvo XC60

uiteraard kijken we ook even naar wat de concurrentie aanbiedt. Dan zien we dat Volvo geen verkeerde zaken doet. De Lexus is een half maatje groter, de Jaguar krachtiger, luxer en sportiever. Maar in vergelijking met de rest van de concurrenten lijkt het een goede aanbieding te zijn. De Mazda CX-60 heeft geen premium badge, maar wel een premium platform, de basis is immers achterwielaandrijving. Enfin, de prijzen zie hier:

Check hieronder de rijtest van de gefacelifte XC60: