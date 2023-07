Zo snel is de Audi RS4 Competition Plus op de Nordschleife

Dik onderstuur overal? Of is de Audi RS4 Competition Plus op de Nordschleife een effectief wapen?

Op dit moment sneeuw de Audi RS4 een klein beetje onder. Dat komt deels door Audi zelf, met de RS6 Avant. Dan is er natuurlijk ook de BMW M3 Touring die op dit moment de favoriete auto is van iedereen. En als je veel vermogen wenst, gaat er niets boven de Mercedes-AMG C 63 AMG Estate. Die heeft namelijk 680 pk! Dat is 170 pk meer dan de BMW M3 en 230 pk meer dan de RS4.

Audi heeft zijn Pamperbomber verbetert middels een Competition-uitvoering. Deze heeft gek genoeg niet meer vermogen. Bij Audi hadden ze door dat 450 pk meer dan voldoende is. Daar hebben ze een punt: op het moment dat 450 pk te weinig is, is je auto simpelweg te zwaar. Toch?

Sport Auto

Helaas hebben ze de RS4 Competition niet lichter gemaakt. Nee, in plaats daarvan is voornamelijk het chassis onder handen genomen. Dan is het natuurlijk de vraag: is dat een beetje gelukt? Nou, daar gingen ze bij het Duitse Sport Auto eens even goed voor zitten in de leder-alcantara sportkuipen.

Sport Auto is een Duits autotijdschrift en ze publiceren geregeld de Super Test. Het hoogtepunt is de rondetijd op de Nürburgring Nordschleife. De Audi RS4 was ditmaal het lijdend voorwerp. Christian Gebhart pakte de auto bij zijn lurven en reed een tijd van…. 07:39.35.

Dat komt niet door het extra vermogen, maar door de hardware. De Audi RS4 Competition is eigenlijk best een serieuze rijdersauto. De superstation is namelijk voorzien van keramische remschijven, schroefset, snellere besturing, lichtere (en luidere) sportuitlaat, een agressiever sper op de achteras, lichtgewicht gesmede wielen en in dit geval Pirelli semi-slicks.

Nordschleife rondetijd Audi RS4 Competition

Dan de vraag, hoe snel is 7:39? Het is exact dezelfde tijd als Christian Gebhardt heeft gereden met een BMW M5 Competition (F90) met 600 pk. Het is drie seconden sneller dan een BMW M2 CS (F87) of Porsche 718 Cayman GT4 en vier seconden sneller dan de nieuwe Aston Martin V8 Vantage. Dus de Audi RS4 doet het niet verkeerd met een 2.9 V6 biturbo V6 met 450 pk en 600 Nm.

Audi is nu niet meer de enige in dit enorm specifieke marktsegment, maar is er nog altijd een reden om te kiezen voor de Powerwagon uit Ingolstadt. Naast de looks (de M3 Touring is niet echt ‘mooi’) kun je met de RS4 Competition leven in de wetenschap dat je op de Nordschleife mee kunt komen met serieuze sportwagens.

De ronde kun je hieronder bekijken: