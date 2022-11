BMW M5 G90: zo klinkt ‘ie (+ wat je kan verwachten)

Ok, je moet geen E60 verwachten, maar in tijden van viercilinders, hybriden en EV’s is de BMW M5 G90 gewoon bruut.

Het worden spannende tijden. Voor de ware benzinehoofd breken nu de donkere dagen aan. Niet alleen omdat het winter is, maar vooral vanwege de ‘life-cycles’ van automodellen. De meeste auto’s gaan zo’n 7 tot 8 jaar mee voordat er een nieuw model komt. Dat betekent dat alles dat tussen nu en 2-3 jaar geïntroduceerd wordt, de laatste nieuwe auto’s zullen zijn met verbrandingsmotoren.

Onlangs is de nieuwe BMW M2 onthuld. Dat was volgens BMW hun laatste nieuw geïntroduceerde auto met enkel en alleen een plofmotor. Vanaf nu krijgen de ///M-producten allemaal ondersteuning van een elektromotor. Dat hoeft niet helemaal slecht nieuws te zijn, want als de elektromotor en accu capabel genoeg zijn om de WLTP-cyclus te doorlopen, kan BMW elke mogelijke motor eraan hangen.

Nieuwe BMW M5 (G99)

Dat lijkt met de nieuwe BMW M5 (G99) ook het geval te zijn. Automotive Mike kwam ‘m tegen op de Nürburgring en legde ‘m vast op video. Daardoor krijgen we niet alleen een goed beeld over hoe de auto eruit ziet, maar ook hoe deze klinkt. We horen namelijk overduidelijk een V8.

Althans, het klinkt precies als de V8 uit de huidige M5, waarschijnlijk omdat het een evolutie is van dezelfde S63-motor. Dankzij het OPF en andere natuurbeschermende maatregelen is het alleen niet een enorm luide auto. Sterker nog, het is een heel bescheiden volume, maar er komt vast een uitlaatboer met een passende oplossing daarvoor.

De aandrijflijn van de nieuwe BMW M5 G90 is natuurlijk geen verrassing, de combinatie van de 4.4 V8 en elektromotor kennen we van de BMW XM. In de XM is er keuze uit een variant met 644 pk en 800 Nm en een ‘Red Line’ met 735 pk en 998 Nm. Het zou ons niet verbazen als er voor de M5 soortgelijke cijfers beschikbaar zijn.

Wijzigingen in- en exterieur

Qua uiterlijke wijzigingen is het lastiger vast te stellen wat er gaat gebeuren, want de nieuwe M5 is dik ingepakt. We gokken erop dat de auto minder polariserend zal zijn in vergelijking met de nieuwe BMW 7 Serie.

Van de 5 Serie moeten er een enorme hoop verkocht worden, veelal aan zakelijke klanten. Die zitten niet altijd te wachten op een bizar gevormd koetswerk.

In het interieur, hier nauwelijks te zien, gaan we uit van een enorm scherm verdeeld in het instrumentarium enerzijds en het infotainmentscherm anderzijds, iDrive 8 zal aanwezig zijn. Het is eerst even wachten op de reguliere versie van de nieuwe BMW 5 Serie. Die staat voor 2023 op de planning. De BMW M5 G90 komt een jaartje later. Goed nieuws: de M5 Touring lijkt een terugkeer te maken.

Het geluid kun je hier horen (even het volume hoog, heel hoog, zetten):

Foto- en videocredits: Automotive Mike via YouTube.

