Polestar verkoop in Frankrijk verboden - Autoblog.nl

De verkoop van de Polestar 2 kan in Frankrijk nog niet beginnen vanwege een verbod. En dat komt door Citroën.

Terwijl de Polestar 2 langzaam maar zeker het Nederlandse straatbeeld aan het verrijken is, ga je een Polestar 2 op Frans kenteken voorlopig niet zien. Juist op dit cruciale moment met de 2 als belangrijkste model is Polestar een verbod opgelegd om in Frankrijk auto’s te verkopen.

Het verbod is door de rechtbank ingesteld naar aanleiding van een uitspraak. Die rechtszaak werd vorig jaar aangespannen door Citroën. Het Franse automerk is van mening dat het logo van Polestar ontzettend veel lijkt op het logo van Citroën. Gezeur of terecht? De rechter in Frankrijk heeft Citroën in dit opzicht geen gelijk gegeven. Wel heeft de rechter geoordeeld dat Polestar door het logo mogelijk profiteert van de populariteit van Citroën. En daarom mag Polestar op dit moment geen auto’s verkopen in Frankrijk.

Het is niet zo dat Polestar het logo moet veranderen. Wel mag het merk de komende zes maanden geen auto’s verkopen in Frankrijk. Daarnaast moet Polestar een boete van 150.000 euro betalen. Daarmee kent Polestar een valse start in Frankrijk, de verkoopcijfers voor dit land zullen voor 2020 niet heel rooskleurig uitpakken.. (via Automobile Magazine)

Met dank aan Ruud voor de tip!