Prijskaartje schone energie goedkoper dan doorgaan met fossiele brandstoffen!

Elon Musk heeft het eventjes voor ons uitgerekend en hij weet hoeveel het gaat kosten om de wereld volledig op schone energie te laten draaien.

Onze grote vriend Elon Musk is de beroerdste niet. Hij heeft uitgerekend hoeveel het kost om volledig naar schone energie te gaan. En om het in perspectief te zetten, hij weet ook hoeveel het kost om door te gaan met fossiele brandstoffen.

Dit kost schone energie voor heel de wereld

Kijk, de beste man heeft natuurlijk een agenda. Hij spint garen met zijn bedrijf voor elektrische auto’s. Het zou gek zijn als hij opeens zou pleiten voor fossiele brandstoffen. En dat doet hij dus ook niet.

Er is 10 biljoen dollar nodig om wereldwijd over te stappen naar schone energie. Gaan we dat niet doen en blijven we vertrouwen op fossiele brandstoffen dan kost dat 14 biljoen dollar. Nou, dan moeten we maar voor de eerste optie gaan toch? Scheelt toch weer 4 biljoen dollar, kwestie van goed zaken doen om hiervoor de kiezen.

Er is wel het een en ander voor nodig. De komende 20 jaar is er een massale uitbouw van fabrieken voor zonnepanelen en metaalraffinaderijen nodig. Dit om de opwekking van hernieuwbare energie en de capaciteit voor elektriciteitsopslag te leveren die nodig is om de wereldeconomie volledig van koolstofvrije energie te voorzien. Dit is gepubliceerd in het Masterplan Deel 3 van Tesla.

Plan

Het plan geeft volgens Bloomberg invulling aan de details van Musks visie op een wereld zonder fossiele brandstoffen, die voor het eerst werd geschetst tijdens de investor day van vorige maand.

“De aarde zal overgaan op een duurzame energie-economie”, zei Musk tijdens het evenement in Austin, Texas. “En het zal gebeuren in je leven.” Tesla ziet onder andere geüpgradede netwerken voor ogen die worden aangedreven door wind en zon, wereldwijde complexen van batterijparken en ondergrondse waterstofcavernes om energie op te slaan.

Kosten

Je zegt dat het veel geld kost? Nou, dat valt wel mee. Het is een fractie van de wereldeconomie van 100 biljoen dollar, zeker als je het over 20 jaar uitsmeert want het is niet in een keer te realiseren. Dan hebben we het 0.5% per jaar. Ja, Musk weet het goed te verkopen.

Ook is het goed te doen: de voorraden voor de benodigde metalen zullen niet uitputten, omdat maar een fractie ervan nodig is. Tel hierbij op dat er meer gerecycled kan worden en de toekomst is elektrisch. Nu nog moedige politici die hier vol voor gaan, anders gaat het toch nog lastig worden.

Bij de weg: een biljoen is een miljoen keer een miljoen. Ik heb dagen dat ik het niet op mijn rekening heb staan.