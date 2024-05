Nissan GT-R met 1.400 pk fikt af in Naaldwijk [video]

Wéér een Nissan GT-R met 1.400 pk die in de hens gaat.

Een Nissan GT-R met 1.400 pk die in de fik vliegt? Dat hebben we eerder gehoord dit jaar. In maart vloog een getunede GT-R in de fik tijdens een event op Assen. Nu is er weer een GT-R met 1.400 pk in de hens gegaan, maar wel onder hele andere omstandigheden.

De auto is namelijk midden in de nacht spontaan (?) in de hens gevlogen, terwijl deze geparkeerd stond bij een autobedrijf. De brandweer van Naaldwijk moest om tien voor 3 ’s nachts uitrukken om de auto te blussen. We vrezen helaas dat het voor de auto te laat was, want op de video is te zien dat de vlammen aardig om zich heen slaan. Van de aftermath hebben we helaas geen beelden.

We hebben nog wel wat foto’s van de auto vóórdat ‘ie in de fik vloog. De auto is inmiddels op alle websites al offline gehaald, maar via Google konden we toch nog wat plaatjes boven water krijgen.

Het is qua uiterlijk een redelijk standaard Nissan GT-R, uitgevoerd in zwart. Onderhuids is deze auto echter allesbehalve standaard: hij levert 1.400 pk, mede dankzij twee turbo’s. Wat er verder allemaal aan gedaan is kunnen we helaas niet meer achterhalen, omdat de advertenties offline zijn.

De vraagprijs kunnen we nog wel zien: op Marktplaats werd er €128.990 voor gevraagd. De daadwerkelijke waarde van de auto zal waarschijnlijk ietsje lager liggen, maar alsnog is het zuur dat deze auto in vlammen op is gegaan.

Video: westlanders.nu