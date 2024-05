Onderzoek: EV’s zijn levensgevaarlijk voor voetgangers

Uit onderzoek blijkt dat voetgangers een dubbel (!) zo grote kans hebben om geraakt te worden door een EV.

Auto’s worden steeds veiliger. Een moderne auto zit volgepropt met alle mogelijke veiligheidssystemen. Toch zijn niet alle ontwikkelingen bevorderlijk voor de verkeersveiligheid. Sterker nog: EV’s zijn juist heel gevaarlijk, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.

Groot verschil

Britse onderzoekers hebben aanrijdingen met voetgangers onder de loep genomen om te kijken of er verschil zit tussen elektrische auto’s (+hybrides) en auto’s met een verbrandingsmotor. Daarbij hebben ze gekeken naar ongevallen tussen 2013 en 2017 in Groot-Brittanië.

Wat blijkt? Er zit inderdaad verschil tussen. Een behoorlijk groot verschil zelfs. Een auto met een verbrandingsmotor maakte gemiddeld per 100 miljoen kilometer 2,4 slachtoffers, terwijl een geëlektrificeerde auto 5,16 slachtoffers maakte. Dat is ruim het dubbele. Best wel significant dus.

In de stad

Hoe zou dat nou komen? Daar kunnen de onderzoekers geen keiharde uitspraken over doen, maar hoogstwaarschijnlijk komt dit omdat EV’s stiller zijn. Nu zijn hybrides en EV’s in dit geval op één hoop gegooid, maar hybrides rijden in de stad vaak ook geruisloos.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het verschil het grootst is in de stad. Daar is de kans dat je als voetganger wordt aangereden door een EV of hybride maar liefst drie keer zo groot. De theorie is dat er in de stad veel meer omgevingsgeluid is, waardoor je een EV nog slechter hoort aankomen.

Oplossing

Het goede nieuws is: er is al lang een oplossing voor dit probleem. Sinds 1 juli 2021 moeten alle nieuwe EV’s namelijk verplicht geluid maken bij lage snelheden. Als het goed is hebben voetgangers daar dus niet zoveel meer van te vrezen. Maar er rijden natuurlijk ook nog genoeg oudere EV’s rond, dus voetgangers moeten nog steeds op hun hoede zijn.

Wat ook nog niet is opgelost is het gewicht van EV’s, waar EuroNCAP een tijdje terug voor waarschuwde. Daardoor wordt de kans dat je een voetganger aanrijdt niet groter (mits de remmen goed zijn), maar áls het gebeurt richt je wel meer schade aan.

Bron: Journal of Epidemology & Community Health

Foto: Tesla Model S, gespot door @wolfssjrd (toen een Tesla nog zeldzaam was)