Gepantserde Mercedes S-klasse kan meer dan je denkt

De ideale auto om hulpgoederen naar Oekraïne te brengen, deze gepantserde Mercedes S-klasse. De auto krijg je niet snel klein.

Zo op het eerste gezicht een gewone Mercedes S-klasse. Maar open de deuren en je weet meteen dat dit geen normale auto is. Waar je naar kijkt is een door INKAS gepantserde Mercedes S-klasse. Het Canadese bedrijf heeft er alles aan gedaan om de luxe limo zo veilig mogelijk te maken.

En dat betekent dat zelfs in extreme geweldsomstandigheden je met deze S-klasse altijd moet kunnen ontsnappen. In de basis is het een S580 4MATIC. Dat betekent een 4.0-liter V8 met turbo’s, goed voor meer dan 500 pk en 699 Nm koppel. Het gewone model sprint in 4,4 seconden naar de honderd. Daar zal enkele tienden bijkomen gezien het toegenomen gewicht van de bepantsering.

Alles wat je ook maar kan verzinnen zit op deze gepantserde Mercedes. Extra dikke deuren om een raket te stoppen, enorm dik glas om kogels tegen te houden. Een filtersysteem zodat je altijd verse zuurstof kan blijven ademen in het geval van een chemische aanval. En natuurlijk runflat banden zodat er ook met een kogelregen doorgereden kan worden naar een veilige bestemming. Verder is de S-klasse uitgerust met een uitgebreide nachtvisie, zodat ook in donkere omstandigheden met mist of rook de chauffeur ziet waar naartoe gereden moet worden.

INKAS bouwt dit soort auto’s op verzoek. Naast de Mercedes S-klasse kun je er ook bijvoorbeeld terecht met een BMW X7 of Lincoln Navigator.