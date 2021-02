Deze BMW X7 is speciaal voor mensen met veel vijanden - Autoblog.nl

De BMW X7 van Inkas Armored is een zware X7 voor zware jongens.

Op het moment dat deze blacked out BMW X7 in de binnenspiegel opdoemt gaan de meeste mensen waarschijnlijk vanzelf aan de kant. Veel imposanter dan dit gaat een BMW namelijk niet worden. Toch kan het zijn dat X7-rijders vijanden hebben gemaakt die niet bang worden van een beetje uiterlijk vertoon. In dat geval moeten er drastischer maatregelen worden genomen.

Die maatregelen zijn ook genomen, want deze X7 is aangepakt door Inkas Armored. Deze Canadese toko is gespecialiseerd in het kogel- en handgranaatbestendig maken van auto’s. Zij zijn nu de eersten die een gepantserde versie van de BMW X7 kunnen leveren. BMW heeft zelf zoiets (nog) niet in de aanbieding.

De X7 is door Inkas voorzien van een rondom bepantserd passagierscompartiment, kogelwerend glas, een verstevigd onderstel, verstevigde scharnieren en runflat-banden. De Bimmer kan zodoende een aanval van een 7,62 mm geweer doorstaan. Twee handgranaten die gelijktijdig ontploffen zouden ook geen probleem moeten zijn.

Hoeveel de X7 nu weegt vermeldt Inkas (wijselijk) niet, maar de auto zal er niet lichter op geworden zijn. Standaard weegt een X7 al minstens 2.295 kg. Gelukkig is het getoonde exemplaar geen instappertje met 265 pk, maar een M50i met 530 pk. Mocht je dat nog te weinig vinden, dan kan Inkas daar desgewenst 612 pk van maken.

Hoeveel deze BMW X7 moet kosten vermeldt Inkas Armored evenmin, maar het zal ongetwijfeld een van de duurste X7’s zijn die je kunt krijgen. Maar dan heb je wel een auto die je leven kan redden.