De ANWB Alarmcentrale heeft het er maar weer druk mee gehad. Nederlanders met autopech op wintersport is weer een dingetje.

Hoewel sommigen nog even in de sneeuw duiken de komende periode, heeft het overgrote deel de wintersportperiode weer achter de rug. En dat verliep niet voor iedereen probleemloos. Dan hebben we het niet alleen over eventuele verwondingen opgelopen op de piste. We zijn immers Autoblog en geen Wintersportblog.

De ANWB Alarmcentrale ontfermde zich over bijna 9000 Nederlanders met autopech op wintersport. Het gaat hier om de periode tussen december 2021 en maart 2022. Volgens de ANWB zijn Nederlanders er weer massaal op uit getrokken als het om vakantie gaat. Het aantal meldingen van Nederlanders uit de wintersportlanden is terug op het niveau voor corona, aldus de ANWB Alarmcentrale.

De meest voorkomende autopech onder wintersporters is dat de auto niet start. Andere meldingen zijn verlies van vermogen, een lekke band, lampjes die branden in het dashboard of een kapotte accu. Door de milde winter hier in Nederland kan op wintersport de auto ineens voor verrassingen zorgen. Deed een al zwakkere accu het hier nog prima, met -10 in de nacht in Oostenrijk piept de accu wel anders. Zeker bij een oudere occasion kan het geen kwaad om de auto voor vakantie even te controleren op dit soort punten zodat de vakantie zonder problemen verloopt.

Fotocredit: @meijer via Autoblog Spots