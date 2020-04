In deze Lincoln Navigator kan niemand je iets maken

Als je problemen door het verkeer wil navigeren, is een bepantserde Lincoln Navigator de juiste keuze.

Als je er voor kiest een zwarte Lincoln Navigator te bestellen dan zul je waarschijnlijk met weinig verkeersagressie te maken hebben. Het is namelijk een dusdanig imponerende verschijning dat mensen het niet snel in hun hoofd zullen halen ruzie te zoeken. Toch zullen de echt gevaarlijke jongens hier niet voor terugdeinzen. Als je wilt voorkomen dat je auto eruit ziet als deze doorzeefde A7, moet je bij INKAS zijn.

Dit Amerikaanse bedrijf is gespecialiseerd in het bepantseren van auto’s. Dat hebben ze ook bij deze Lincoln Navigator gedaan. Om het gewicht nog een beetje binnen de perken te houden had Lincoln oorspronkelijk veel aluminium gebruikt bij de nieuwe Navigator. Deze gewichtsbesparing heeft INKAS compleet teniet gedaan door de auto aan alle kanten te verstevigen met staal.

Met het verstevigde dak en bodem kan de auto ook een granaatontploffing op of onder de auto weerstaan. In de grille zijn zwaailichten verwerkt, zodat je zeker weet dat iedereen aan de kant gaat. Kogelwerend glas mag natuurlijk ook niet (ont)breken.

Al deze aanpassingen komen het gewicht niet ten goede. Het gaat ook nog eens om de lange uitvoering, die plaats biedt aan zeven man. Normaal gesproken weegt zo’n bakbeest al dik 3.500 kg. Wat het gewicht nu is vermeldt INKAS wijselijk niet. Wel hebben ze het onderstel aangepakt, zodat de bepantserde Lincoln niet bezwijkt onder zijn eigen gewicht. Een 3,5 liter V6-diesel heeft de ondankbare taak om de boel in beweging te krijgen.

Wel prijskaartje er aan deze mastodont hangt is niet bekend. Veiligheid heeft geen prijs, zullen we maar zeggen. Bovendien: als je jezelf moet beveiligen betekent dit doorgaans dat je – om wat voor reden dan ook – goed in de slappe was zit.

Foto’s: INKAS Armored Vehicle Manufacturing