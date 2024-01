Heet! Gepersonaliseerde kentekens dichterbij dan ooit

Het kabinet onderzoekt naar mogelijkheden voor een gepersonaliseerd kenteken, dus denk maar alvast na wat er op jouwe komt.

Onze kentekens in Nederland zijn eigenlijk maar saai. Niet eens qua lay-out, sterker nog, de gele achtergrond maakt ze relatief uniek. Meer dat de letters op het kenteken echt compleet willekeurig zijn. Alleen als je alle sidecodes uit je hoofd kent kun je een globale schatting maken van wanneer een auto gebouwd is, met zelfs nog importkentekens om zand in de machine te strooien. Ook hebben wij niet zoals Duitsland, Polen, Frankrijk en vele andere landen een systeem waarmee de letters neerzetten waar de eigenaar woont. En alsof het dan nog niet erg genoeg was: klinkers en een hele reeks andere letters worden om een scala aan redenen niet gebruikt, waardoor er niet per ongeluk een vunzig woord ontstaat. En als er per ongeluk een controversiële afkorting gebruikt wordt, dan wordt die handmatig verbannen.

Gepersonaliseerd

Dit alles is best logisch. Wij in Nederland gebruiken een kenteken precies waarvoor deze bedoeld is: het uniek maken van elke auto. Zodat er geen fraude ontstaat en je flitsfoto’s naar het juiste adres gestuurd worden, zeg maar. Bovendien hoort het kenteken bij de auto en niet de persoon, dus gaat het kenteken mee met de auto als deze van eigenaar wisselt.

De discussie rondom een systeem met gepersonaliseerde kentekens in Nederland werd daarom altijd om die reden doodgeslagen. Je moet dus ofwel het hele systeem omschoppen, ofwel accepteren dat jouw kenteken mee verkocht wordt met de auto. Ondertussen kun je in vrijwel alle landen om ons heen, België incluis, kiezen wat je op je plaat wil.

Gepersonaliseerde platen in Nederland!

Tijd om deze discussie ook weer eens te lanceren in Nederland? Jazeker. De Tweede Kamer wil namelijk dat het kabinet het hebben van een gepersonaliseerd kenteken onderzoekt. Hidde Heutink van de PVV noemde in het debat dat het systeem gebruikt wordt in vele landen, waaronder België, en dat het “een hip fenomeen” is. België doet wat dat betreft geweldig veldonderzoek voor ons, want het blijkt dat veel van onze zuiderburen toch hun eigen tekst op het kenteken kunnen waarderen.

Lasten

Moet je het dan doen zodat ook in Nederland iemand het kenteken KUT-WIJF kan kiezen? Ja en nee. Volgens PVV, VVD, NSC en BBB (allemaal verbannen combinaties op kentekens, trouwens), die aan demissionair minister Harbers vroegen om een onderzoek hiernaar tegen deze zomer klaar te hebben, kan het ook een goede toevoeging zijn aan de staatskas. Iedereen die een eigen kenteken wil draagt zo extra geld bij en daarvoor kunnen op termijn de lasten voor de automobilist verminderd worden.

Details

Uiteraard is het nu een balletje dat opgegooid wordt en kun je niet morgen al in de rij gaan staan bij de RDW om een gepersonaliseerd kenteken te bemachtigen. Harbers ziet ook nog wat beren op de weg, maar ‘dat gaan we zien’. Uiteraard zijn er meerdere opties mogelijk zonder het hele systeem om te hoeven gooien. (via NOS)

