Volvo: wij laten de dealers niet vallen - Autoblog.nl

Bij de introductie van de Volvo C40 leek het erop dat dealers de verliezende partij waren. Toch is dat niet zo, zegt Volvo nu.

Volledig elektrisch én volledig online. Dat is de strategie die Volvo deze week aankondigde. De C40 is daar het eerste product van. Deze zal alleen online te bestellen zijn. Tegen 2030 moet dat met alle Volvo’s het geval zijn.

Dat nieuws zorgde wel voor een flink vraagteken omtrent dealers. Want waar heb je die dealers dan eigenlijk nog voor nodig? Laat Volvo hiermee de dealers gewoon vallen? Nee, zegt Volvo NL-directeur Herrik van der Gaag bij de BNR Nationale Autoshow. Volvo gaat namelijk wel volledig online, maar doet dit samen met de ‘retailpartners’. Of, in gewone mensentaal, de dealers. “Wij zijn niet van plan om dat los van elkaar te koppelen”, zegt Van der Gaag.

Dealers blijven een belangrijk onderdeel van Volvo’s verkoopstelsel en het blijft mogelijk om nieuwe Volvo’s in de showrooms te zien en te proefrijden. Die dealer gaat je straks ook helpen bij het samenstellen van de auto en het online bestellen. “Bij je dealer kan je gewoon terecht voor al je vragen, advies en proefritten. Zij gaan je fantastisch helpen om die auto online te bestellen.”

Het idee van online bestellen is volgens Van der Gaag dat ‘de klantenreis naadlozer wordt’ en de keten efficiënter wordt. Het belang van die dealers wordt ook bewezen door de C40. Daarvoor hebben volgens Van der Gaag inmiddels meer dan duizend mensen interesse getoond, vooral via de dealer. “Het zou heel raar zijn als wij die dealers de hand toe zouden draaien.”

Over die C40 zegt Van der Gaag daarnaast dat deze vooral gericht is op een jongere doelgroep. De aanschafprijs van waarschijnlijk rond de zestigduizend euro is weliswaar vrij fors voor jonge klanten, maar daarom verwacht Van der Gaag veel van privatelease en Care by Volvo. Dit laatste is een soort ‘privatelease-plus’, waarbij je bijvoorbeeld kortere contracten kan afsluiten tegen hogere prijzen. Van der Gaag verwacht dat de C40 in Care by Volvo zo’n achthonderd euro per maand gaat kosten.

Zestigduizend euro is vrij fors en ruim 400 pk gaat niet door iedereen gebruikt én gewaardeerd worden. Dat ziet Van der Gaag ook. Hij bevestigt daarom dat er sowieso een nieuwe instapper komt van de C40. Snel moeten we die echter niet verwachten. De fabriek in Gent loopt nog niet op volle toeren. Daardoor zou er nu nog geen capaciteit zijn voor zo’n instappertje. “Maar volgend kalenderjaar zou dat wel kunnen.”

