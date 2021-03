Huh? Volkswagen is NIET volledig elektrisch in 2030 - Autoblog.nl

Waar sommige concurrenten in 2030 al volledig elektrisch willen zijn, is Volkswagen wat trager.

Volkswagen roept het al een tijdje: ze willen de grootste worden qua elektrische auto’s en digitalisatie. Alleen zo kunnen ze de transitie overleven en Tesla verslaan in de EV-oorlog. Daarom hebben ze miljarden geïnvesteerd in EV’s en hebben ze een flink arsenaal aan ID’s aangekondigd.

Toen merken als Ford en Volvo onlangs zeiden in 2030 volledig elektrisch te willen zijn, zou je dan ook denken dat Volkswagen niet lang achter kon blijven. Dat zij ieder moment een persbericht de deur uit konden gooien met de tekst dat ze december 2029 al volledig elektrisch zouden zijn. Of zo.

Toch blijkt het tegendeel juist waar te zijn. In een persbericht dat – ironisch genoeg – vol staat met de woorden ‘versnellen’ geeft het bedrijf aan dat per 2030 minimaal zeventig procent van alle Europese Volkswagens volledig elektrisch zal zijn. Zeventig procent is natuurlijk hartstikke veel. Maar de honderd procent van Ford en Volvo is wel meer. Relatief gezien, dan.

Overigens is die zeventig procent wel flink meer dan Volkswagen zelf eerder had voorzien. In de eerdere planning sprak het bedrijf namelijk over 35 procent. In de Verenigde Staten en China is de EV-gekte wat minder. Voor beide markten hebben de Duitsers het over vijftig procent elektrisch.

Om de flinke EV-cijfers te kunnen halen, gaat het bedrijf jaarlijks een nieuwe elektrische auto uitbrengen. Dit jaar worden het er drie. Eerst komt de ID.4 GTX, een snellere vierwielaangedreven ID.4. Later volgt de ‘sportieve’ ID.5, in de herfst krijgen we de ID.6/Crozz. Ok, die krijgen ‘we’ niet, maar de Chinezen. Het gaat hier namelijk om een SUV met zeven stoeltjes voor de Chinese markt. Een EV onder de ID.3 krijgen we ook, alleen niet in 2023 zoals eerst de bedoeling was. Deze kleinere elektrische auto komt nu in 2025. Een jaar later komt het absolute topmodel; Volkswagens Trinity. Hier hebben we het eerder op vrijdag nog over gehad.

Wat blijft er dan nog over voor benzine- en dieselauto’s? Nou, daar gaat Volkswagen nog mee door. De Golf, Tiguan, Passat, Tayron en T-Roc krijgen allemaal nog een opvolger. “Maar die moeten wel zo efficiënt als mogelijk zijn.” Maar daarna? Dan zou het zomaar eens afgelopen kunnen zijn met de benzinepret.