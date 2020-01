Lamborghini komt ook nog met minder hete Urus

Want schonere milieus.





De Urus slaat in als een bom. De SUV van Lamborghini komt voort uit een heidens idee, maar dat is de zure appel waar je even doorheen moet bijten. Het ding scoort immers enorm en dat zorgt ervoor dat Lamborghini hun klassieke recept wat betreft supercars nog even kan behouden. Dat is ook wat waard, toch?

Momenteel kun je de Urus krijgen in één configuratie. Je krijgt dan de welbekende 4.0 liter V8 met twee turbo’s uit de schappen van Audi en Porsche, maar dan in zijn meest krachtige vorm: 641 pk. Dat klinkt als meer dan genoeg en over een versie erboven kunnen we kort zijn: die komt er niet. Tenminste, de Urus ST-X is officieel, maar dat is een raceversie voor zijn eigen raceserie. Een Urus Performante of iets dergelijks is er (nog) niet.

Met een aanschafprijs van – in Nederland – meer dan 200.000 euro, is het geen goedkope jongen. Het behoeft dus geen uitleg dat de mensen die zich deze auto kunnen permitteren, veelal vermogend zijn. Hakim Ziyech, Lil’ Kleine of Enzo Knol bijvoorbeeld. Maar stel nou dat je de Rambo Lambo 2.0 net te duur vindt? Dan moet je of een Audi (RS) Q8 kopen en voor lief nemen dat je niet tegen een Lamborghini-logo aanstaart, of even wachten.

Volgens onze Engelse naamgenoten bij Autoblog is er namelijk een hybride-Urus op komst. De spreker is Maurizio Reggiani, hoofd van R&D bij Lamborghini. Een hybride versie van de Urus klinkt als een goed idee. Sterker nog: de Urus is ontworpen met elektrificatie in het achterhoofd. Een hybridemotor erin lepelen en klaar, toch? Zo simpel is het helaas net niet.

Hybride-SUV’s uit het VAG-concern zijn er genoeg. De instaphybride van de Porsche Cayenne bijvoorbeeld, een 3.0 liter V6 met stekker, die zijn weg ook in de Bentayga heeft gevonden. Of wat te denken van de versie daarboven, de Turbo S E-Hybrid-serie van Porsche. Een 4.0 liter V8 met stekker waar bij Porsche 680 pk uitgepeuterd wordt. Passen zal het zeker en de gang erin zetten moet ook wel goed komen.

Wat Lamborghini vreemd genoeg wil is onderscheid. Ze willen juist niet – zoals bij de huidige Urus – gewoon een motor uit de schappen van Audi of Porsche pakken en hem in de Urus lepelen. Nee, ze willen kijken wat ze kunnen doen om van de Urus Hybrid iets bijzonders te maken. Klinkt als een goed plan. Als je dan toch bezig bent, is het ook leuk om te kijken of de V10 van de Huracán erin past. Toch?

Image-credit: een Urus die aangepakt is door Novitec Rosso, via Autojunk.