Gesnapt! De nieuwe Maserati MC20 Spider in het wild

Of hoe ze dat ding bij Maserati dan ook mogen gaan noemen. MC20 Spider, Convertible, Cabriolet, DropHead, of Klapdakkie. Goed, daar zijn dus camouflagefoto’s van opgedoken.

Het is een zeer belangrijke auto voor Maserati, de nieuwe MC20. Nu eens een auto zonder V8, maar met 2 potten minder. Maar die V6 doet het met 630 pk ook alleraardigst en het scheelt -zeker in Nederland- een slok op een borrel qua prijs. Het is dan ook te hopen voor de Italianen dat hun nieuwe stokpaardje ook goed gaat verkopen.

En om de verkopen te stuwen, moet je natuurlijk met meerdere carosserievarianten komen. Omdat het een sportwagen is, zijn die mogelijkheden een beetje beperkt, maar toch, er komt ook een cabrioversie. Dat wisten we stiekem al, maar nu weten we het zeker, er zijn namelijk foto’s van de dakloze Maser verschenen.

De MC20 Spider wordt een lekker ding

Ondergetekende is dol op cabrio’s, dus dat er van deze fijne Maserati ook een open variant komt, wordt hier met gejuich ontvangen. Want hoe lekker is het om met het zonnetje op je bol door het wonderschone Italiaanse landschap te toeren? Ik heb geen idee overigens, heb nog nooit met een open Maserati gereden, laat staan door Italië. Maar dat terzijde.

De gelukkigen die dat wel kunnen gaan doen, moeten helaas nog even wachten. De persvoorlichter van Maserati heeft namelijk het volgende gezegd over deze open MC20. “Wat MC20 convertible betreft kan ik je voor nu enkel melden dat de auto in 2022 wordt onthuld.” Maar laten we het positief houden, over 10 dagen is het al 2022, dus het kan snel gaan.

Wat moet dat ding kosten dan?

Hoeveel de Maserati MC20 Convertible moet gaan kosten, is vanzelfsprekend ook nog niet bekend, maar reken niet op een koopje. De gesloten variant gaat namelijk vanaf €176.470 van de hand. Reken er dus op dat je minimaal 2 ton naar de dealer mag meenemen en dan moet het aankleden nog beginnen.

Maar als je het geld hebt, doe het. Want wie wil er nou niet in iets anders de blits maken dan in de zoveelste Porsche 911 of iets anders obligaats? Maserati is cool en verdient het om vaker gezien te worden in het straatbeeld, zowel in Nederland als daarbuiten.

De liefhebbers en de autospotters zijn je alvast heel erg dankbaar! En nou naar de dealer. Hup!