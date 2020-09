Maserati MC20: dit is hem dan officieel - Autoblog.nl

Geen lekkage of teasers meer: dit is de nieuwe keiharde sportwagen van Maserati genaamd MC20. Eindelijk weer een dikke sportwagen voor het merk!

Maserati was een beetje haar streken verloren, zo leek het. Ooit bekend om grote racesuccessen en magnifieke straatauto’s als gevolg daarvan, was het portfolio tot recent uitgedund naar de Ghibli (middenklasse sedan), Quattroporte (grote sedan) en Levante (SUV). Op zich gave en sportieve auto’s in hun klassen, maar geen sportauto’s. De GranTurismo was dat op zich wel, maar die werd oud. Te oud, eigenlijk. Er is in de loop der jaren zo weinig aan veranderd dat je bijna krankzinnig bent als je een nieuwe koopt. Als je wil genieten van een sportieve Maserati met de heerlijk klinkende 4.7 liter V8, kon je net zo goed even Marktplaats aanzwengelen en met een bijna identieke auto voor een fractie van de prijs wegrijden.

‘Opvolger’

Hoog tijd voor een vervanger dus. We weten dat die eraan zat te komen, want na een hoop voorinfo, teasers en lekken weten we eigenlijk al bijna alles. Het gaat om de Maserati MC20. Laten we gelijk even met de deur in huis vallen: er is bijna niks waarin dit de daadwerkelijke opvolger is van de GranTurismo. De nieuweling heeft de motor niet voorin, maar in het midden liggen. De MC20 heeft niet die heerlijk klinkende V8, nee, hij heeft niet eens een V8 maar een V6. En ten slotte durven ze het ook nog om de auto dezelfde soort naam te geven als de MC12, één van de heftigste supercars van de jaren ’00 en een extreem duur ding. Nee, de naam staat voor Maserati Corse en de 20 staat voor 2020. De MC20 is ook geen directe opvolger van de MC12 qua positionering. Toch wil Maserati benadrukken dat de MC12 op een aantal manieren terugkomt in de MC20, ook omdat er wilde plannen zijn in de racerij. Voor nu moet je onthouden: de MC20 is een soort junior Ferrari F8 Tributo.

Specs

En dat doet de MC20 op papier met verve. Het belangrijkste: de V6 kun je uit vele producten van Italiaanse makelij plukken, maar Maserati ging naar eigen zeggen zelf aan de slag. Het resultaat is de Nettuno-motor. Dit is een hagelnieuwe 3.0 V6 met twee turbo’s en een dry sump-systeem. De motor heeft gepatenteerde F1-technologie wat Maserati ‘MTC’ heeft genoemd, het verbrandingssysteem is gebaseerd op de voorkamertechnologie uit de Formule 1. In harde cijfers is het resultaat 630 pk en 730 Nm, terwijl de auto ‘minder dan 1.500 kg weegt’. Dat laatste is te danken aan een volledig uit koolstofvezel opgetrokken carrosserie en monocoque, die laatste is overigens gebouwd met hulp van Dallara, van de racetechnologie. Acceleratiecijfers zijn niet mis met een goede 2,9 seconde naar de 100 en de topsnelheid ligt met 325 km/u ook op een prima hoogte. De transmissie is een achttraps DCT. De V6 gaat belangrijk worden: deze gaan we naar verluidt terugvinden in overige modellen van Maserati, waaronder de Ghibli, Quattroporte en Levante.

Supercar

Want zoals je waarschijnlijk wel doorhebt is dit niet bepaald de cashcow van Maserati. Nee, de MC20 zet een groen vinkje in een hoop hokjes van het Autoblog Supercarweek ‘Wanneer is het een supercar’-scorebord en mogen we volgens dit bord gewoon spreken van een dikke supercar. De proporties van een auto met een middenmotor en de vleugeldeuren, de eerste vleugeldeuren ooit op een Maserati, maken dit plaatje af.

Styling

Qua uiterlijk mag je altijd zelf je oordeel vellen, wij zien vooral een mengelmoesje van vele andere auto’s (hier en daar wat Brabham BT62, elders wat Alpine A110, etc). Dat is op zich niet erg, op veel vlakken heeft Maserati met de MC20 ook wel hun eigen plan getrokken. Er zijn geen gigantisch controversiële stijlelementen die alle aandacht opeisen. Een leuke touch is het motordeksel achter, met de drietand van Maserati verwerkt in de koelgaten. De auto zit vol met dergelijke functionele doch stijlvolle details. Om dit te realiseren werd de windtunnel van de eerdergenoemde racefirma Dallara gebruikt. De eveneens eerdergenoemde vleugeldeuren zijn niet alleen supercar-proof, ze zorgen ook voor betere aerodynamica. Maserati wilde de MC20 niet volplakken met alle cliché zaken die aerodynamica verbeteren, dat is gelukt. Alleen een subtiele achterspoiler moet deze strategie doorbreken.

Interieur

De cabine is heel on-Maserati-achtig. Opgeruimd, weinig poespas, met zelfs een beetje een Ferrari-gevoel. Zoals alles in de huidige tijd heb je voor je neus een digitale teller en naast je een groot touchscreen. Naast alle prestaties moet je natuurlijk jezelf ook een beetje met luxe willen omringen.

Bella Italia

Ook kan Maserati niet genoeg benadrukken hoe trots ze zijn op hun Italiaanse roots. Daarom wordt alles aan de MC20 ontworpen in Modena en geassembleerd in de Viale Ciro Menotti-fabriek waar ze al 80 jaar auto’s bouwen, waaronder de uitgaande GranTurismo en GranCabrio. De Nettuno-motor zal gebouwd worden in een nieuwe studio genaamd Maserati Engine Lab, ook in Italië.

De onthulling was ook op het circuit van Maserati in Modena, waar Autoblog ook live bij was. Hier werd de Maserati MC20 voorgesteld in het bijzijn van een aantal mooie voorgangers van de snelle drietand.

Toekomst

Maserati wist in het bericht ook nog officieel te melden dat er in 2021 een gloednieuwe SUV én een nieuwe GranTurismo komen. De MC20 is dan ook de start van een nieuwe richting voor het merk. Een goede start, als je het ons vraagt.