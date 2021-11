Gespot: een Alpina D3-buikschuiver

Een (zwaar) verlaagde Alpina, dat zien we niet vaak.

Je mag het niet zeggen van Alpina-liefhebbers, maar ondanks hun status als autofabrikant is het in feite nog steeds een tuner. Ze passen namelijk BMW’s aan. Ze pakken dit alleen wel wat grondiger aan dan een doorsnee tuner. De auto wordt van a tot z aangepakt. Tegelijk blijven de uiterlijke aanpassingen subtiel. Bij de meeste tuners is het precies andersom.

Dit zorgt ervoor dat Alpina’s weliswaar bijzonder snelle auto’s zijn, maar niet opzichtig worden. Dit past ook bij het comfortabele karakter van de auto’s. Meer dan M-modellen zijn het daily drivers.

Dat maakt de Alpina die spotter @kuifje tegenkwam des te opmerkelijker. We zien namelijk een ingetogen zwarte Alpina D3 Touring, die – nu komt het – plat op zijn buik is gelegd. Dit lijkt in strijd te zijn met alles waar het merk voor staat, maar de eigenaar van deze verlaagde Alpina denkt daar duidelijk anders over.

Er is overigens nog meer aangepast aan deze Alpina D3. Standaard beschikt een E90 D3 over een viercilinder diesel, maar een snelle zoektocht op het internet leert ons dat deze het veld heeft moeten ruimen.

Deze verlaagde Alpina is nu voorzien van een zescilinder, om precies te zijn de zes-in-lijn uit de E60 535d. Die levert standaard 272 pk en 560 Nm, maar is ook nog gekieteld. Op wat voor cijfers het blok nu precies zit weten we niet, maar het zal vast een stuk meer zijn dan de 200 pk en 450 Nm die deze auto eerst had.

Als je een Alpina niet als een getunede auto beschouwt: nu is het dus wél een getunede auto. Daar hoeft dus geen discussie over gevoerd te worden. De verlaging is dan weer wel voer voor discussie.

Foto’s: @Kuifje, via Autojunk